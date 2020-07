Notas PAU 2020 Valencia: Los resultados de la Selectividad estarán disponibles en horas

Las notas de la Selectividad 2020 en Valencia están a punto de hacerse públicas y los nervios se disparan entre todos los alumnos que se han presentado este año a los exámenes de la PAU 2020 en la Comunitat Valenciana. Pese a que las calificaciones de la Selectividad 2020 no serán accesibles hasta dentro de unas horas, son muchos los que buscan desesperadamente en internet y las redes sociales por si la Conselleria de Educación las hubiese colgado antes. Es inútil. Hasta dentro de unas horas y más concretamente hasta mañana viernesm 17 de julio, Educación no pondrá en su web los resultados de la PAU 2020 en la Comunitat Valenciana. Sólo entonces los alumnos podrán saber cómo les fue realmente la prueba y que calificación han obtenido, si es suficiente o no para acceder a los estudios universitarios que quieren.



Notas de la PAU 2020 en Valencia, Alicante y Castelló

Los resultados de la Selectividad 2020 en la Comunitat Valenciana estarán disponibles apenas una semana después de que los estudiantes hayan acabado los exámenes, que este año se han realizado a principios del mes de julio debido a la epidemia del coronavirus. Las pruebas se han celebrado con medidas excepcionales por el virus y en los institutos o centros educativos en los que los alumnos han cursado sus estudios de Bachillerato, en vez de en las universidades, como es tradicional.

Una vez que se conozcan las notas de la Selectividad 2020 en Valencia, se abrirá un plazo para solicitar la revisión de los exámenes y presentar las correspondientes reclamaciones. Finalmente, el próximo 24 de julio tendrá lugar la publicación de las notas definitivas de la PAU 2020 en la Comunitat Valenciana y, luego, la preinscripción en la universidad.

Las notas de la Selectividad 2020 en Valencia, Alicante y Castellón estarán disponibles en unas horas. Foto: M. A. Montesinos



Ya con las solicitudes a cada universidad, se establecerán y harán públicas las notas de corte 2020 a la Universitat de València (UV) y a la Universitat Politècnica de València (UPV), entre otros centros de estudios superiores. Como es habitual, la previsión es que Medicina vuelva a ser la carrera que mayor nota de corte exige a sus estudiantes (aquí puedes comprobar cuáles fueron las 30 carreras con más nota de corte en 2019), aunque habrá que esperar a resolver todas las preinscripciones para confirmar si este año, de nuevo, vuelve a repetirse la situación.

Más información del coronavirus hoy en València y la actualidad del día



ÚLTIMA HORA: Sigue las últimas noticias del coronavirus en Valencia, en directo

El Consell se abre a imponer el uso de mascarilla aunque haya distancia

Confinan a la tripulación de un petrolero en Castelló tras confirmarse 8 positivos

La Policía Local será estricta con las multas por no llevar mascarilla

Se quedan sin poder ir de vacaciones a Xàbia al irrumpir en su chalé los okupas

Detenido por violar a una joven de 19 años a la que conoció por Tinder