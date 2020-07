El tiempo en València: Noches tropicales para el fin de semana en València

La previsión del tiempo en València nos advierte de que se avecinan noches tropicales para este fin de semana. El calor nos acompañará durante la madrugada y eso complicará el descanso para los valencianos.

Se denomina noche tropical a aquella que no baja de los 20 grados durante toda la madrugada y según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el bochorno nocturno comenzará desde la noche de este viernes, cuando el mercurio no baje de los 23 grados. Pero la canícula nocturna no solo se queda este fin de semana, sino que no nos abandonará en toda la semana.

Mientras que las máximas se mantendrán estables a lo largo del fin de semana, sin sobrepasar los 31 grados, las mínimas que se registrarán en las horas de dormir irán en ascenso y si en la madrugada de este sábado el termómetro en València llegará a los 23 grados, el domingo de madrugada se quedará en 22 grados, pero se disparará el lunes con 24 grados nocturnos.

A lo largo de la semana las temperaturas serán estables llegando a una máxima de 32 el próximo jueves.

Posibles chubascos en la Comunitat Valenciana

El interior de Valencia y norte de Alicante están este viernes en aviso amarillo por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes por la tarde sin descartar que se extiendan a otras zonas cercanas, según la predicción de la Aemet.

Así, aunque el fin de semana comienza con el cielo poco nuboso o despejado, por la tarde tenderá a intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en zonas de interior, donde dejará chubascos y tormentas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso mientras que el viento soplará variable flojo, predominando por la tarde el de componente este flojo, con intervalos de moderado en el litoral.