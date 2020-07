Coronavirus: Cuándo es obligatorio el uso de la mascarilla

La consellera de Salud Pública Ana Barceló ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que el uso de la mascarilla ya es obligatorio en toda la Comunitat Valenciana aunque se respete la distancia de seguridad de metro y medio. Además, a partir de ahora se tendrán que utilizar o mascarillas quirúrgicas o higiénicas y quedan prohibidas aquellas con válvulas pero, ¿en qué circunstancias no es necesaria la mascarilla?

Según el Diari Oficial de la Generalitat publicado esta misma mañana, el uso de la mascarilla no será obligatorio en los siguientes casos:

-Durante la práctica de actividades deportivas

-Actividades infantiles y juveniles de ocio mientras sea en grupos de convivencia estable

-En espacios naturales al aire libre fuera de la población

-En playas y piscinas siempre que se mantenga la distancia de seguridad de metro y medio

A partir de ahora, como ha explicado Ana Barceló, el uso de la mascarilla se extiende también a las terrazas de bares y restaurantes, punto en el que ha hecho hincapié al matizar que la mascarilla deberá estar bien colocada cuando no se esté consumiendo. Además, desde la conselleria recuerdan que se debe hacer un buen uso de la mascarilla colocándosela desde el tabique nasal (dejando la nariz cubierta) y hasta debajo de la barbilla.

Aun así, quedarán exentos de cumplir esta obligación las personas que padezcan algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso o las personas que por su situación de dependencia o discapacidad no dispongan de autonomía para quitarse por sí mismas la mascarilla.

Barceló ha hecho, en la rueda de prensa, un llamamiento a la responsabilidad colectiva, recuerda que todavía queda camino hasta tener la vacuna y ha pedido a la población que no se olvide de todo lo que hemos pasado en los hospitales y en las UCIs y que no nos olvidemos de los que ya no están.

