El cierre del ocio nocturno en Gandia se alargará hasta agosto

La Conselleria de Sanidad le da al «pause» a la fiesta de Gandia. Tras anunciarlo a mediodía en rueda de prensa, la consellera Ana Barceló firmaba a las tres y media de ayer una resolución para suspender la actividad de pubs y discotecas en el término municipal durante 14 días, el mismo periodo de cuarentena o incubación del virus, es decir, hasta el próximo 1 de agosto.

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, completó esta resolución con un bando en el que concreta la hora en la que debe entrar en vigor esta suspensión, las diez de la noche, e incluye además a bares de copas y chiringuitos de playa. Para hacer cumplir la norma, Sanidad solicitará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En resumen, a partir de las 22 horas Gandia se queda temporalmente sin ocio nocturno.

Se trata de una medida sin precedentes en la capital de la Safor que llega en pleno cambio de quincena y afectará, sin duda, al sector turístico, en uno de los pocos destinos de costa valencianos que hasta el momento está resistiendo esta atípica temporada.

El brote se dio a conocer el miércoles pasado con 10 casos, el jueves subieron a 30 y el viernes se notificaron 19 más, por lo que el número de positivos por prueba PCR es de 49 en la última actualización de la Conselleria de Sanidad. Lo que empezó como un foco familiar ya es de transmisión comunitaria. Su principal singularidad es que se propagó en un local de ocio nocturno de la playa y afecta en su mayoría a la población joven, de ahí la medida específica de la Conselleria.

Se trata del primer brote de coronavirus en Gandia desde que se levantó el estado de alarma, y por el momento es el mayor de la Comunitat Valenciana en número de casos. Ha crecido exponencialmente y la paradoja es que en los últimos dos meses Gandia había sido una de las áreas de Salud con menor incidencia de la covid-19, gracias al esfuerzo de las autoridades locales y del propio hospital comarcal, con el menor número de personal sanitario infectado.

De este brote también cabe destacar que todos los afectados están empadronados en la comarca, por lo que no son casos importados, ni turistas.

El Gobierno de Gandia no sólo aplaude el endurecimiento de estas medidas decretadas por la Conselleria de Sanidad, sino que manifestó su disposición a seguir trabajando con las autoridades sanitarias. Así lo aseguró la concejala de Sanidad, Liduvina Gil, la única que ayer salió a dar explicaciones a la prensa tras la comparecencia de la consellera Ana Barceló. La alcaldesa, Diana Morant, no hizo declaraciones públicas y se limitó a poner un mensaje en sus redes sociales apelando al trabajo conjunto de las administraciones para «frenar al virus» y «velar por la salud de la ciudadanía». Y es que todo apunta a que el brote no está, ni de lejos, controlado, y podrían aparecer más casos en las próximas horas que obliguen a tomar medidas más contundentes. El día anterior, el viernes, Diana Morant sí que salió en rueda de prensa junto a otros miembros de su Gobierno para lanzar un mensaje de «tranquilidad», pero sin esconder su preocupación.

En su rueda de prensa la consellera Ana Barceló advirtió que la Generalitat «actuará del mismo modo en todos aquellos lugares en los que se den circunstancias similares», y cuando «no se apliquen todas las medidas» recomendadas por Salud Pública. «Ahora es el ocio de Gandia pero puede ocurrirle a cualquier otra ciudad», aseguró.

Preocupación en Oliva

Y es que también preocupa que se produzca una avalancha de gente a otros pueblos de la Safor, como los chiringuitos de Oliva, Xeraco o Daimús.En este sentido, Oliva ha sido la primera en tomar medidas. Ayer mismo por la tarde se produjo una reunión entre el concejal de Sanidad, Miguel Monzonís, y miembros de la Policía Local, de la Guardia Civil y de Salud Pública para abordar este asunto.

Se decidió que este fin de semana los chiringuitos con permiso para cerrar a las 3 de la madrugada, que son cuatro, adelanten su cierre a la 1, y se emplazaron a un nuevo encuentro la semana que viene para diseñar un protocolo de actuación más estricto.