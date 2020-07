Sanitat endurece el uso de la mascarilla y pone el ocio nocturno bajo vigilancia

La Generalitat se había resistido hasta el pasado viernes a implantar en la Comunitat Valenciana la obligación del uso de la mascarilla como medida de protección contra la covid-19. Pero la constatación de que un mes después de finalizar el estado de alarma, el número de casos de coronavirus está creciendo en algunos ámbitos «más de lo esperado» ha obligado al Consell a tomar «medidas contundentes», tal como las calificó la consellera de Sanitat, Ana Barceló, para «cortar radicalmente con esta situación».

Desde ayer sábado no solo hay que llevar mascarilla en espacios al aire libre (excepto en playas, piscinas y parajes naturales) y establecimientos cerrados pero de uso público, sino que además se pondrá especial atención en los locales de ocio nocturno, cuyo cierre podrá ser ordenado por la Generalitat si se comprueba que no cumplen las medidas de higiene y que son el origen de focos de coronavirus.

Esto es lo que ha ocurrido en la discoteca Oasis de Santa Pola -donde cuatro trabajadores han dado positivo y ahora se busca a los clientes que estuvieron allí entre el 10 y el 12 de julio–, y sobre todo en un local de Gandia, donde el rebrote detectado allí esta semana ya supera el medio centenar de personas infectadas.

De hecho, el Consell ha ordenado el cierre del ocio nocturno en la capital de la Safor «hasta que la situación epidemiológica nos dé tranquilidad», indicó ayer la consellera durante la rueda de prensa urgente (los medios fueron convocados tres horas antes de su celebración) que ofreció a mediodía para hablar de la evolución de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la Comunitat Valenciana y de las nuevas medidas para combatirla.

«Se está cuadruplicando el número de casos en la franja de edad de entre 20 y 40 años -avisó Barceló nada más iniciar su comparecencia-. Las fiestas privadas con amigos y no tomar las medidas en locales de ocio están generando diferentes brotes».

«Se trata -apuntó la consellera- de una franja de edad en la que los contactos sociales son más habituales, personas que no suelen presentar síntomas por lo que hay una falsa seguridad que provoca que la movilidad continúe y que no se respeten las normas de distanciamiento cuando no se cumple». Por eso, añadió, «hemos tenido que adoptar medidas contundentes».

La más contundente es el uso obligatorio de las mascarillas para las personas mayores de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. «No es que haya una alternativa, mascarilla o distancia -subrayó la consellera, es que tendrá que haber distanciamiento y mascarillas».

Por contra, seguirá sin ser obligatorio el uso de las mascarillas en playas y piscinas, ni en espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Tampoco tendrá que usarse durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que resulte incompatible su uso; y en las actividades infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo de convivencia estable.

En cuanto a las viviendas y espacios privados abiertos o cerrados, la Generalitat «recomienda» el uso de la mascarilla cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal de metro y medio.

La resolución del Consell, que es efectiva desde ayer, modifica el Acuerdo que se adoptó el 19 de junio sobre medidas de prevención frente al covid-19 y añade nuevas medidas a esta «nueva normalidad» con apenas un mes de recorrido y en la que el número de infectados «ha crecido más de lo que podríamos esperar», reconocía la consellera. Las cifras proporcionadas por la Conselleria en su portal de «dades obertes» confirman esta afirmación: la segunda semana de nueva normalidad, entre el 2 y el 9 de julio, la Comunitat Valenciana registró107 positivos nuevos. Siete días después, la cifra se ha elevado a 178. Un incremento del 66 % entre una semana y otra. El ritmo es más alto en la ciudad de València. La semana anterior ya encabezaba los casos con 26 en siete días. Esta semana han sido 51, un 96 % más.

La principal modificación en la resolución es la de la desaparición de la alternativa entre distancia de seguridad o uso de la mascarilla. Estas tendrán que ser higiénicas y quirúrgicas -y no las de válvula salvo uso profesional cuando sea recomendado-, que han de cubrir desde el tabique nasal hasta la barbilla.

Seguidamente la resolución va indicando los diferentes lugares y situaciones en los que este tipo de protección pasa a ser obligatorio.

Así, en los restaurantes, bares, cafeterías, pubs y demás establecimientos de restauración, ya sea en el interior como en las terrazas, tanto el personal como los clientes deberán llevar siempre la mascarilla puesta y solo se la podrán quitar en el momento preciso momento de llevarse un alimento a la boca. «Cuando tenemos que comer y beber nos quitamos la mascarilla, pero después nos las tenemos que poner otra vez», indicó Barceló.

En las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, el aforo será hasta el 100% de las mesas permitidas, siempre que se pueda asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de 1,5 metros (antes era de dos metros) entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. La ocupación máxima será de 20 personas por mesa o agrupación de mesas.

Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, sin embargo, mantendrá el 30% de su aforo para consumo en el interior del local. Además, en aquellos locales que dispusieran de terrazas al aire libre, el aforo será hasta el 75% de las mesas permitidas, siempre que se pueda asegurar el distanciamiento establecido.

«Hemos hecho entre todas y todos un enorme esfuerzo para superar la fase aguda de la pandemia -recordó visiblemente emocionada la consellera -. El trabajo de los profesionales sanitarios no podemos tirarlo por la borda y olvidarlo y nos debe llevar a entender que todavía estamos obligados a recorrer un complicado camino, no exento todavía de mantenernos unidos en la responsabilidad que tenemos, sobre todo, de cuidar a los demás».