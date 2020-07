El Consell destituye al director del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques

Josep Manel García ha sido destituido por el Consell de su cargo de director del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (Iseacv), una responsabilidad que tenía desde 2015. El cese está previsto que se haga oficial hoy, después de que lo apruebe el Ple del Consell, al tratarse de un cargo técnico que depende de la Conselleria de Universidades. El relevo lo recogerá, según ha podido saber Levante-EMV, Inmaculada Sánchez Velasco, hasta ahora asesora parlamentaria de la Conselleria de Universidades y secretaria de Educación del PSPV.

Varias fuentes consultadas por este periódico aseguran que la relación de García tanto con los centros que integra el Iseacv como con las fuerzas sindicales era compleja y no había acabado de funcionar desde un primer momento. Las mismas fuentes apuntan que las peticiones de diálogo o reuniones no solían tener respuesta y que la hasta ahora dirección del Iseacv tampoco había conseguido solventar las numerosas reivindicaciones de las 13 instituciones que representa (cinco escuelas de diseño, dos de cerámica, 3 conservatorios de música, dos de danza y uno de arte dramático).

«Fue nombrado en contra de la opinión de los directores, rechazó un reglamento que había sido consensuado, cuando llegó al cargo, y no ha sabido encabezar las demandas de los centros, el alumnado y el profesorado. Era más como un gestor que un director de un instituto autónomo», explican las mismas fuentes, que apuntan que los centros debían realizar sus peticiones directamente al ministerio o a la conselleria.

Problemas pendientes

García llegó al cargo en 2015, nombrado por la Conselleria de Educación, del que el Iseacv dependía entonces. Desde hace un año, con la segunda legislatura del Botànic, el Institut ha pasado a ser competencia de la Conselleria de Universidades, si bien la situación de estos centros es compleja, pues el personal y los edificios siguen siendo responsabilidad del departamento que dirige Vicent Marzà.

Por esto, en los últimos meses, la Federació d'Ensenyament de CC OO había solicitado reuniones periódicas con representantes de ambas consellerias, de las que han llegado a celebrarse un par, para tratar las diferentes cuestiones con todas las partes implicadas.

Ahora, Inmaculada Sánchez, quien también fue asesora de asuntos generales de Educación, durante el Botànic I, tiene el reto de responder a las peticiones de los centros de enseñanzas artísticas, que hasta ahora no se han «sentido escuchados», apuntan. Cabe recordar que estos estudios en la teoría son equivalentes a los universitarios, aunque no en la práctica, por lo que piden una equiparación total y real. Los estudiantes no reciben su suplemento europeo al título, aunque sí lo pagan, pues están en Bolonia; quienes superan los estudios son titulados superiores, no graduados; y tampoco acceden a las mismas becas que los universitarios.

Según ha podido saber este periódico, la llegada de Inmaculada Sánchez al cargo ha sido bien acogida por las directivas -cuya opinión no es vinculante, pero sí se escucha- y desde los centros destacan su «sensibilidad» por los estudios artísticos, que ya demostraba en la Conselleria de Educación, dicen, por lo que creen que es «conocedora de los problemas».

Desde este ámbito educativo piden que la Comunitat Valenciana vuelva a estar en el lugar que le corresponde, pues fue «pionera» con la creación del Iseacv y siempre ha estado en la «avanzadilla» y la «vanguardia» de esta formación.