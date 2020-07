La cuarentena británica amenaza la reactivación turística valenciana

El sábado por la noche saltaba una de las peores noticias posibles para el sector turístico y empresarial valenciano: Reino Unido, el mayor mercado turístico de la Comunitat Valenciana, anunciaba la imposición de una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier persona llegada desde España ante el repunte de la pandemia en todo el país. El golpe amenaza con apuntillar a un sector que pese a la crisis, empezaba a albergar cierto optimismo ante la reactivación que percibían en la demanda de pernoctaciones extranjeras. En concreto, según cifras de la Agencia Valenciana de Turisme, hasta el 30 de septiembre hay 600.000 plazas de avión con destino a la Comunitat que ahora se ven comprometidas. El varapalo es mayor si cabe en la Costa Blanca alicantina, donde la presencia británica es muy superior a la del resto de la autonomía.

Durante toda la jornada de ayer se fueron sucediendo reacciones y consecuencias al repentino anuncio del Ejecutivo de Reino Unido. TUI, la mayor touroperadora británica, cancelaba de manera fulminante todos sus paquetes a la península hasta el 9 de agosto, mientras desde el Consell se intensificaban las gestiones con el Gobierno de Boris Johnson y con el Ministerio de Turismo para que la medida no afecte a la C. Valenciana. El Gobierno central también negociaba ayer con Londres, pero solo para dejar fuera de la medida a Baleares y Canarias, sin mención a la Comunitat.



Menor incidencia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solicitó formalmente a las autoridades británicas que la Comunitat Valenciana «y especialmente» la Costa Blanca queden excluidas de la normativa. Baleares y Canarias negociaban también medidas similares. Puig también contactó durante la tarde de ayer con el embajador británico en España para trasladarle la petición de la Generalitat. Para el president, la decisión no está «justificada con los datos objetivos», en referencia a los indicadores sanitarios. Concretamente se refería a la incidencia acumulada -casos por cada 100.000 habitantes- en las comarcas valencianas y «particularmente» en las alicantinas.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, la C. Valenciana registra una incidencia de 13,29 en los últimos 14 días, mientras en Reino Unido es del 14,1. La media nacional escala hasta 37,9 debido especialmente al avance de la pandemia en Aragón y Cataluña.

El líder del Consell mostró su «enorme preocupación» por las consecuencias que pueda tener esta cuarentena para la temporada turística valenciana y especialmente alicantina. Tanto Puig como la Agencia Valenciana de Turisme insistieron en la «total seguridad» que existe para quienes visiten la autonomía este verano, tanto por los estrictos protocolos elaborados y aplicados por los empresarios del sector hotelero como por las medidas sanitarias implantadas por la Generalitat y el «cumplimiento» ciudadano.

Desde Turisme lamentaban ayer la «poca paciencia» de Reino Unido a la hora de aplicar esta medida de prevención, que afecta a un «mercado fundamental» -el británico- y a un sector -el hotelero- que ha «realizado un gran trabajo» que ahora se ve frustrado por una decisión que a su entender genera una sensación «irreal» de alarma en la ciudadanía.

Durante el año 2019, casi un tercio de los más de 9,5 millones de turistas extranjeros que visitaron la C. Valenciana llegaron desde las islas británicas, un dato que refrenda la dependencia del sector turístico valenciano del Reino Unido. No es el único amenazado por la medida, que también oscurece el horizonte de las compañías aéreas, que además venían ampliando su conectividad con los aeropuertos valencianos, especialmente con Manises -en el del Altet ya existe una gran implantación-. Ninguna de las aerolíneas que operan con la C. Valenciana anunció ayer la suspensión de vuelos.