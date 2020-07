Puig responde a Simón sobre la llegada de turistas: "No es mejor que no vengan"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha aseverado este lunes que es "muy negativo" que los turistas británicos no vengan a la costa valenciana.

Puig se ha expresado así preguntas de los medios sobre las palabras de Fernando Simón en las que ayer dijo que era mejor, desde el punto de vista sanitario, que no llegarán turistas extranjeros porque evitan riesgos.

"No es mejor que no vengan", ha indicado Ximo Puig, que ha recalcado que es "muy negativo" que el Gobierno británico haya tomado esa decisión: "Es perjudicial y no tiene constanción en nuestra reliadad epidemiológica".



Mazón: "Que se calle"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, al respecto de esa polémica, ha pedido a Simón que "se calle".

"No entiendo que hace el señor Simón hablando. Porque no estamos en estado de alarma, no estamos en confinamiento general; no sé si habla en nombre del Gobierno o no", ha manifestado.

Asimismo, ha apuntado que Fernando Simón no habla "mucho" con nada que tenga que ver con la Sanidad. "Tampoco parece que hable en nombre de un gabinete de expertos o científicos, cuyos nombres seguimos sin conocer a estas alturas de la película", ha planteado.

En ese sentido, Mazón ha exigido a Simón que "se calle y que deje de hablar de lo que no sabe". "Creo que es el momento para que lo oiga de manera clara y contundente", ha continuado y ha opinado que el Gobierno "se ha borrado" de la crisis de la pandemia.

Finalmente, ha incidido en que el modelo turístico "no está en cuestión" ni está "en crisis"; "el modelo está funcionando muy bien", ha seguido y ha pedido que no se le castigue "más".

