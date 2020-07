La Audiencia de València absuelve a López Jaraba de malversar en RTVV

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València ha absuelto a José López Jaraba, exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), de los delitos de malversación y fraude de los que estaba acusado. Jaraba ya declaró en el juicio que solo firmaba contratos que eran revisados por "gente muy competente" y aclaró que él no se encargaba de negociar nada porque no era su competencia.

El tribunal ha absuelto así a Jaraba de los delitos de prevaricación administrativa, del delito de malversación de caudales públicos, de falsedad documental, del delito de administración desleal y del delito de fraude a la administración que le atribuían las acusaciones -Generalitat, CGT y Rafael Xambó y otros-. La Fiscalía no le acusaba y la defensa, ejercida por el letrado David González, también pedía la absolución.

Las acusaciones particular y popular pedían para Jaraba hasta siete años de cárcel y una responsabilidad civil de 1,38 millones. Sin embargo, la Audiencia le absuelve en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

López Jaraba, quien fue director de RTVV en el periodo comprendido entre octubre de 2009 y diciembre de 2012, tuvo que responder a las supuestas irregularidades en un contrato firmado con una productora de José Luis Moreno, Alba Adriática, sobre quien dijo en la vista que no lo conocía ni que intentó beneficiar. Y así lo comparte también la Audiencia.

Jaraba aseguró en el juicio que cuando llegó a RTVV «nos encontramos una empresa en quiebra técnica, con una deuda de 1.300 millones de deuda acumulada. No hubo un dia que no se generara deuda, además de la crisis de reputación [de RTVV] por lo que fuera, por decisiones anteriores» por lo que intentábamos que la empresa siguiera emitiendo». El exalto cargo de la ratiotelevisión valenciana afirmó ante el tribunal que el contrato con José Luis Moreno ya estaba suscrito (desde 2007) cuando él llegó a la dirección general de RTVV. Y que en 2008 la Sindicatura de Comptes advirtió que la productora no había justificado costes por más de 1,7 millones por la coproducción de Planta 25. Moreno no reconoció esa deuda y, dos años después, Alba Adriática entregó otro espacio a RTVV, un programa de entrevistas y actuaciones llamado «De un tiempo a esta parte» a cambio de la deuda. El exdirector de RTVV ha defendido que fue la mejor opción que se encontró entonces. «Se podía judicializar el tema y reclamar deuda a Alba Adriatica, pero por incertidumbre en resultado y en el tiempo, se buscó una solución». Ha defendido que al venir avalada por su equipo, cinco cargos intermedios en concreto, avaló esta decisión.

El contrato controvertido hacía referencia a la serie 'Planta 25', se firmó en 2007 -antes de que él estuviera en RTVV-, y cuando él llegó, la Sindicatura alertó de que en una liquidación echaba de menos 1.700.000 euros a favor de RTVV.

Finalmente se llegó a un acuerdo con la productora, ésta reconoció la deuda y, para compensarla, se entregaron unos programas de 'De un tiempo a esta parte'.

La Audiencia estima que conforme a la normativa interna de aplicación de RTVV a los contratos de adquisición de programas, el contrato fue precedido de la firma de la solicitud de despensa del gasto por el jefe de producción, por la directora de TVV y por el controller. También contó con el informe favorable de la Comisión Delegada de la Junta Central de Compras de RTVV.

A juicio del tribunal, no consta ningún tipo de acuerdo entre el acusado y el legal representante de la productora para beneficiar a la mercantil; así como tampoco se ha acreditado que Jaraba firmara el contrato para perjudicar a RTVV, ni tampoco que los derechos de emisión de los capítulos 'De un tiempo a esta parte' estuvieran sobrevalorados.

