Las hospitalizaciones suben un 45 % en una semana en la C. Valenciana

Las hospitalizaciones suben un 45 % en una semana en la C. Valenciana

La Comunitat Valenciana volvió a superar ayer el centenar de nuevos contagios en 24 horas. En concreto fueron 114 los positivos registrados por la Conselleria de Sanidad, que elevan por encima de los 13.000 el total autonómico desde el inicio de la pandemia. Además, se reportó un fallecimiento en la última jornada, con lo que son 1.478 las defunciones acumuladas. Asimismo, las tendencias iniciadas desde la extinción del estado de alarma se consolidan a la luz de esa última actualización del departamento que dirige Ana Barceló: ascenso continuado de los casos activos y de las hospitalizaciones, nuevos brotes en el ámbito familiar y crecimiento exponencial de los focos surgidos del ocio nocturno.

El miércoles pasado había 59 personas ingresadas en los hospitales valencianos, mientras ayer la cifra se elevó hasta las 86, un aumento del 45 % en esos siete días. Una presión asumible para estos centros pero que evidencia la dificultad de contener la pandemia en la nueva normalidad. Estos ingresos no afectan de momento a las UCI y de hecho ayer había una persona menos con necesidad de cuidados intensivos que la semana pasada.

Más elevado es el ritmo de contagios y, en consecuencia, de los casos activos, que ayer se situaron en 1.130. La Comunitat no baja de los 100 contagios diarios desde el pasado jueves y esos 114 casos de las últimas 24 horas y del martes son máximos diarios desde el 25 de abril, en pleno confinamiento. Aunque no hay datos desagregados, entre el viernes y el lunes se notificaron otros 330, por lo que la media seguiría en torno al centenar. La comparación está distorsionada por el aumento de la capacidad de detección del sistema sanitario desde entonces y del nuevo perfil del contagiado -cerca del 70 % en las últimas dos semanas han sido menores de 30 años-, lo que provoca que estas infecciones no se traduzcan en ingresos al mismo ritmo que sucedía en la parte dura de la pandemia.

Respecto a los brotes, ayer se reportaron dos nuevos, ambos en Elx y ambos en el ámbito familiar, un entorno sobre el que viene alertando en los últimos días la Conselleria de Sanidad ante el número de casos que provoca. En cualquier caso, las cifras muestran que son más fáciles de contener que los que se originan en el discotecas o bares de copas.

De hecho el surgido en Gandia, vinculado al ocio nocturno y con diferencia el más foco más grande de los 50 detectados en territorio valenciano, se disparó ayer hasta los 158 afectados tras confirmarse otros 44 positivos. Sanidad también actualizó el de Orihuela asociado a un entorno laboral, que sumó dos nuevos casos hasta los cinco en total.

Por su parte, según la conselleria, hay once residencias con «algún caso» de covid en la Comunitat Valenciana, tres más que el martes. Ayer notificó un nuevo positivo en un usuario de estos centros de mayores y tres entre trabajadores.