Un juez ratifica el aislamiento hospitalario de 17 inmigrantes de una patera con contagiados

El magistrado titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha ratificado el aislamiento hospitalario de 17 inmigrantes de la oleada de pateras que llegaron el pasado fin de semana a la costa alicantina, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia. El aislamiento fue acordado por la Conselleria de Sanidad ante las sospechas de que pudieran estar contagiados por covid-19, ya que los aislados viajaban en la misma patera y se detectaron cinco casos positivos.

Los contagiados están ingresados en una planta del Hospital General y el resto en el hospital de campaña, donde hasta ayer había otro medio centenar de inmigrantes que recibieron el alta y quedaron en libertad tras descartarse que estén afectados por el covid.

El magistrado ha ratificado el internamiento hospitalario de los 17 inmigrantes pero con condiciones: que en un plazo inferior a 48 horas la Administración dé audiencia a los inmigrantes aislados y les informe de los derechos que les asisten, concretamente los concernientes al derecho de defensa y a la posibilidad de recurrir la resolución administrativa.



«El tiempo indispensable»

Asimismo, el juez acuerda que el periodo de hospitalización y aislamiento obligatorio durará el «tiempo estrictamente indispensable para evitar riesgos a la salud pública». El hospital deberá dar directamente el alta a los afectados cuando sea posible y sin necesidad de recabar autorización judicial, según el auto judicial.

El Puerto de Alicante contará con una instalación para acoger a los inmigrantes que lleguen en pateras a las costas de la provincia mientras se les hacen las pruebas PCR, según han conformado distintas fuentes a este periódico.

En la instalación podrán estar por espacio de 12 horas hasta saber, con el resultado de las pruebas, si están o no contagiados de coronavirus. En caso de dar positivo positivo, el protocolo establece que deben ser ingresados en el Hospital General de Alicante y los contactos estrechos deben guardar cuarentena en el hospital de campaña hasta descartar que puedan tener la enfermedad infecciosa.

Con esta instalación en el Puerto se quieren evitar situaciones como la vivida en los últimos días con los 79 inmigrantes que llegaron el fin de semana a las costas alicantinas y fueron trasladados al Hospital General desde el primer momento.

Cinco de estos inmigrantes dieron positivo en las pruebas PCR y se encuentran ingresados en la sexta planta del centro sanitario y el resto fueron llevados al hospital de campaña, donde se han vivido momentos de tensión en los últimos días.



Huida de 14 extranjeros

Catorce inmigrantes consiguieron huir el martes rompiendo las lonas traseras de la instalación, dos de los cuales fueron localizados ayer por la Policía Local de Alicante cuando caminaban por la autovía A-70. En la planta donde están ingresados los contagiados también se han registrado momentos de tensión y algún inmigrante llegó a romper una ventana para intentar huir.

Preguntada ayer por estos altercados, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, señaló en Alicante que incidencias hay muchas, «desde personas que se juntan en lugares sin respetar las normas, lo que ha obligado a hacer pruebas a 400 personas, establecimientos que no respetan las medidas de seguridad... y eso es independiente de la condición y el lugar de nacimiento» de las personas.

«No me voy a apuntar a estigmatizar a un colectivo que no es el causante de esta pandemia, no está siendo referencia de los mayores brotes», aclaró Oltra.