El primero de agosto más atípico

No hubo imágenes de playas atestadas de gente, ni de atascos interminables en las carreteras, ni de puertas de embarque a reventar. La estampa del primer día de agosto de 2020 no pudo ser más acorde a los tiempos que corren: atípico y sin precedentes en el pasado reciente. Con la incertidumbre provocada por la pandemia, el repunte de casos y las restricciones impuestas al turismo muy presentes, la Operación Salida no se pareció en nada a lo que acostumbra en el primer día de vacaciones de muchos trabajadores.

Ni siquiera influyó el hecho de que el dispositivo especial cayera en fin de semana. La circulación fue fluida en la mayor parte de las carreteras de la red principal de la Comunitat Valenciana y tan solo se registraron retenciones de hasta 6 kilómetros en la A-3 ,protagonizadas por vehículos procedentes de Madrid que se dirigían a la costa, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

El bloqueo comenzó en el enlace con la A-7 a la altura del término de Loriguilla, en torno a las 10.30 horas. Cinco horas más tarde, sobre las 15.30 horas, se diluyeron las colas, formadas por los vehículos procedentes del centro de España que se dirigían a destinos de playa, bien hacia el sur de Valencia o hacia Castellón. La jornada fue, por lo demás, muy tranquila. No hubo más incidentes en la red de carreteras, que presentó por lo general una circulación ágil y escaso tráfico.

Solo hay que echar un vistazo al destino veraniego por excelencia para comprobar el impacto que está teniendo la covid-19 en un sector, el turístico, que fía buena parte de su supervivencia a la campaña de agosto. En la playa de Levante de Benidorm, normalmente llena, ayer podían encontrarse muchas hamacas vacías y clareos en la arena completamente inusuales en esta época del año.

La rotonda que canaliza las entradas desde la A-7 hacia dicha zona de baño registró en julio un descenso del 43 % del tráfico. El lugar que el año pasado era la viva imagen de una ocupación que rozaba el pleno dejó ver este primero de agosto que falta mucha gente en la capital turística de la Comunitat Valenciana. El pinchazo se visualiza también en el aeropuerto de l'Altet, con una caída del 40 % de los vuelos.



Caída de la ocupación

El 65 % de los hoteles de Benidorm ha decidido abrir y tienen el 80 % de sus plazas cubiertas, pero solo este primer fin de semana. Entre semana, esperan moverse entre el 40 y el 60 %. El margen lo marcará la sanidad y la diplomacia: los agentes turísticos y políticos se han movilizado para lograr restricciones más suaves a los veraneantes procedentes de Reino Unido y otros países como Alemania.

En las capitales de provincia, como València, también se apreciaba ayer el bajón de los visitantes y del turismo, con calles céntricas que han perdido viandantes y poca afluencia en los establecimientos. Y la tendencia no parece que vaya a cambiar en los próximos días.

