Mujeres cuyo éxito se basa en su generosidad

La filantropía es la tendencia a procurar el bien de las personas de forma desinteresada, incluso a costa del interés propio. Este término, que proviene del griego, se traduce como «amor a la humanidad» y consiste en la voluntad de mejorar la vida de los demás a través de acciones sociales, donaciones y obras de bien a la comunidad.

En este sentido, España es uno de los países más solidarios del mundo. Según un estudio realizado por la John F. Kennedy School of Governement de la Universidad de Harvard, España ocupa el octavo lugar en el mundo por el volumen de los activos de las instituciones dedicadas a la filantropía, con un total de 29.000 millones de dólares en 2017 (2,4 % del PIB).

Sin embargo, cuando se analiza el volumen de recursos invertidos sobre los activos disponibles, España lidera la clasificación mundial con un 37 %, muy por encima de la media europea (10,3 %). Esto significa que, de cada 100 euros en activos, la filantropía española invierte 37 en desarrollar sus actividades.

Por último, cabe destacar que esta inversión llega a más de 35 millones de beneficiarios de cualquier ámbito donde haya necesidad, según datos de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

«Es importante el discurso, pero es más necesaria la acción», destaca Mª José Martínez, directora de Organización y Recursos en la Territorial Este del Banco Sabadell: «La mejor manera de actuar, para una empresa como Banco Sabadell, es poner en su Plan Director la necesidad de tener este espíritu de filantropía y de sostenibilidad. Nosotros tenemos preocupación porque se lleven a cabo y es una forma de conseguir lo que queremos».

Así define la directora de Organización y Recursos en la Territorial Este del Banco Sabadell la política de la entidad bancaria respecto a la acción social, enmarcada dentro del último webinar de su nueva proyecto «Extraordinarias Mujeres», que pretende promover y reconocer el papel de la mujer en la sociedad. La iniciativa consta de tres videos en los que se transmite una visión femenina de la sociedad y su manera de abordar la empresa.



Una arraigada cultura solidaria

El tercero de los vídeos programados por Banco Sabadell, dentro de su programa «Conversaciones Sabadell», cuenta con la presencia de dos mujeres comprometidas con la idea de generosidad y servicio, que emprendieron el camino de la filantropía hace años.

Susana Lloret es doctora en psicología y vicepresidenta de la Fundación «Per amor a l'art» (FPAA), una iniciativa privada que realiza un servicio público a través del arte, la investigación y la obra social. «Un amigo nos habló de un centro de acogida para mayores sin hogar, dirigido por frailes, cerca de donde nosotros vivíamos por aquel entonces», cuenta Susana Lloret, quien asegura que, en ese momento, «vimos una posibilidad de colaborar y empezamos a trabajar en la mejor forma de pasar de la intención a la acción».

En opinión de Susana Lloret, «la filantropía es algo natural, no cultural. El impulso por ayudar, cambiar y hacer algo por los demás es algo propio de la naturaleza humana. ¿Qué madre o qué padre que prepara un bocadillo para sus hijos no haría otro para un niño que lo necesita? La dificultad está en encontrar el canal para convertir ese impulso, que tienes en un momento dado, en una acción».

Por su parte, Pilar Mateo, científica e inventora, ha centrado su actividad científica en el desarrollo de productos de alta tecnología con su propia técnica de microencapsulación polimérica, con la que ha ayudado a millones de personas en las zonas más vulnerables del mundo. «La microencapsulación polimérica, o pintura que salva vidas, se utiliza en casas maltrechas donde habitan insectos en las paredes que matan a millones de personas. Recuerdo que había 50 o 60 mujeres indígenas que me estaban esperando, porque habían oído que iba una inventora que había hecho algo para salvar de la muerte a sus hijos. En ese momento no pude hablar, porque mi corazón, mi alma y mis ojos se inundaron de lágrimas y de pena. No sabía si lo que yo había inventado, y por lo que me estaban esperando, iba a servir», recuerda.

El papel de la mujer

Durante muchos años, las mujeres han tenido un papel secundario en la dirección de las empresas y las instituciones de gran magnitud. Sin embargo, poco a poco, su peso va en aumento y se empieza a reconocer el trabajo de muchas mujeres. «Hay mujeres que han hecho cambiar la sociedad y esa visibilidad es el resultado», afirma Susana Lloret.

Pilar Mateo, presidente de Inesfly, Sichi World, Filmántropo y la Fundación Pilar Mateo, explica que «las mujeres han pasado de ser espectadoras de la vida a ser actrices de un gran teatro del mundo» y anima a «fomentar la autonomía de las personas. Es clave que la propia sociedad se pueda movilizar y entienda que las personas tienen que tener cierta autonomía para salir hacia delante».



Por su parte, la directora de Organización y Recursos en la Territorial Este del Banco Sabadell, M.ª José Martínez, confiesa que «el primer pensamiento que me viene a la cabeza al pensar en mujeres y filantropía es positivo. Hay una parte genética inherente que hace que las mujeres seamos más empáticas y generosas. Además, pienso que la forma de liderar de las mujeres es un tanto diferente, por nuestro ADN o nuestra forma de ser: queda demostrado que tenemos un nivel de empatía mayor, que somos más conciliadoras, más de hacer equipo, de consensuar y de convencer».

Al respecto de esta afirmación, Pilar Mateo piensa que «cualquier persona es capaz de tener esa empatía y de entender, porque somos capaces de arropar, de abrazar y de escuchar, al mismo tiempo que trabajamos».

Respecto a las dificultades que han tenido a lo largo de su trayectoria profesional por el hecho de ser mujeres, Pilar Mateo confiesa que «las trabas me las han puesto por ser mujer, joven, inventora y hablar de pobreza». Por su parte, Susana Lloret asegura que «me he dado cuenta que he tenido problemas por ser mujer en el momento de conciliar mi vida profesional y personal. Ese es el gran reto que queda por delante».

Banco Sabadell, una entidad filántropa

El Banco Sabadell es un buen ejemplo de entidad que desarrolla prácticas filántropas. «Hay tres ejemplos de iniciativas sociales que estamos desarrollando: a través de la Fundación, hemos hecho una aportación de 100.000 euros para el estudio de la seroprevalencia sobre la Covid-19, que está desarrollando en el Hospital Parc Taulí de Sabadell; tenemos el «Proyecto Coach», en el que los empleados y las empleadas del banco asesoran a jóvenes que están en situaciones complicadas y a punto del abandono escolar, para que mejoren su empleabilidad futura; por último, el programa «B-Value» apoya la innovación de proyectos sostenibles para entidades del tercer sector», apunta Mª José Martínez.