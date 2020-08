El tiempo en Valencia: El calor sofocante deja máximas de casi 44 grados

Ontinyent registró ayer una temperatura máxima de 43,8 grados, el valor más elevado en toda la C. Valenciana en una jornada con aviso naranja por altas temperaturas. En una decena de muncipios se superaron los 40 grados. En concreto, en la capital de La Vall d'Albaida no se registraba un valor así desde 2015, cuando se llegó a los 44,9º C.

Aemet ya había alertado de una jornada con temperaturas significativamente altas con registros que podían estar próximos a 44 ºC en zonas bajas de La Costera, como bien se produjo en Ontinyent. Además, activó el aviso naranja en Alicante y en el interior y sur de Valencia, y el aviso amarillo en el litoral norte de Valencia.

Como Ontinyent, otras localidades marcaron récord en sus termómetros: Bicorp (42,4 grados), Xàtiva (42,1), Villena (41,9), Alcoi (41,8), Jalance (41,6), El Pinós (41,5), Chelva (41,1), Montanejos (39,1), Utiel (38,4) y Ademuz (38,2), mientras que en puntos del litoral se mantuvieron por debajo de 40 grados (37 en Xàbia y Miramar), según los registros facilitados por Aemet ayer tarde. De hecho, la misma agencia avisó que el agua del Mediterráneo occidental superaba los 27 ºC.

Mientras, en las capitales de provincia fue Alicante la que registró una temperatura más alta con 33,8 grados, seguida por los 32,4 en Castelló y 31,9 en València. Fue en Alicante cuando alrededor de las 19:30 ahoras de la tarde, una repentina tormenta barrió la ciudad con carga de rayos que cayeron en el núcleo urbano sin más incidencia ni recorrido.

Además, hubo que lamentar un incendio en Cabanes, en el interior de Castelló, que se originó sobre las 18 horas de la tarde. Bomberos del Consorcio y medios aéreos trabajaron en el fuego, que afectó a pinos y matorral. Se desplazaron dos aviones Air Tractor, dos dotaciones de bomberos, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, tres medios aéreos de la Generalitat y un coordinador forestal.

Otro aspecto que llamó ayer la atención fue la turbiedad del cielo en el litoral valenciano. Un tono blanquecino aumentó la sensación de calor y, según Aemet, «denota la presencia de polvo en suspensión en el aire, que suele ser un buen marcador de la procedencia africana del mismo».

Mientras, el pronóstico es algo más esperanzador. Aemet prevé que hoy las temperaturas mínimas bajen ligeramente así como las máximas, sobre todo en el litoral sur de València. Los cielos estarán despejados con nubosidad de evolución sin descartar algún chubasco o tormenta aislado por la tarde en el interior de Castelló.

No será hasta mañana cuando la bajada se aprecie en buena parte del país, según la Aemet. Sin embargo, durará poco, ya que anuncia que es posible que a partir del martes se inicie un nuevo y progresivo ascenso de las temperaturas en la mayor parte de España, que a mediados de semana podrá dar lugar a un nuevo episodio muy cálido.