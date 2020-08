Pacto del Botànic con PP y Cs para el acuerdo autonómico de reconstrucción

El acuerdo para la reconstrucción social, económica y sanitaria en las Corts Valencianes saldrá adelante en el parlamento valenciano en la votación del próximo jueves. El documento final, pactado esta mañana en los pasillos de la cámara, permitirá que PP y Ciudadanos se sumen a la mayoría del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el pacto quedará ratificado en el pleno del jueves después de que la semana pasada saliera adelante en la comisión solo con los votos del Botànic. Únicamente la ultraderecha de Vox se queda fuera del acuerdo para una hoja de ruta que permita la salida de la crisis.

La mayor disputa hasta esta mañana estaba en el ámbito de la sanidad y la colaboración público-privada. La izquierda insistía en incluir la reversión de los departamentos privatizados que quedan por rescatar y la negociación encallaba incluso esta mañana. Finalmente se opta por una mención sobre la recuperación para la gestión pública de los servicios privatizados, resonancias, diálisis y de los departamentos sanitarios, pero dentro de las condiciones de seguridad jurídica, calidad del servicio y efectividad organizativa y se abre la posibilidad al uso de las externalizaciones, si fuera necesario, y dentro de la ley de contratos del sector público. También se incluye una mención a la eficiencia de los servicios. La izquierda y la derecha habían chocado por el término privatizacion o externalización. Es decir, lo que se acuerda es que se cumplan los plazos que hay hasta las reversiones pendientes y que después se tomen decisiones siempre dentro de la seguridad jurídica.

Mientras, el capítulo de la reforma tributaria se salva con citas que no acaban de gustar a ninguno de los partidos. Pero al final habrá acuerdo, según confirman fuentes de todos los partidos. La polémica creación de nuevos impuestos se supera con la cita a nuevas medidas impositivas dentro del ámbito de la fiscalidad verde dentro de las directrices de la UE y del New Green Deal. En Ciudadanos entienden que por la forma en que está redactado el Consell no tienen margen para crear nuevos impuestos. En el partido de Cantó insisten en que fue esta formación la que puso sobre la mesa la necesidad de un acuerdo y la que más ha trabajado para alcanzarlo.

El dictamen inicial hablaba de fiscalidad verde y aunque desde PP y Cs señalaban la necesidad de bajar impuestos finalmente se incluye la posibilidad de adoptar decisiones sobre tributos siempre vinculadas a las directrices de la nión Europea.