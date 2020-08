Oltra: "Las residencias son tan seguras como un supermercado"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que las residencias de mayores son "tan seguras" como puede ser un supermercado, un teatro o cualquier sitio en el que se cumplen las medidas de seguridad: mascarillas, distancia e higiene de manos.

A preguntas de los periodistas sobre la seguridad en estos espacios en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, Oltra ha incidido además en que ve "potencialmente más amenazador" las salidas de las residencias que las visitas y ha apuntado que si se restringen será con una "resolución específica".

"Las residencias son tan seguras como ir a un supermercado o ir a un teatro; hay tanta seguridad como la que tenemos en un sitio en el que se cumplen las normas de seguridad sanitaria: mascarilla, distancia e higiene de manos", ha sostenido.

No obstante, ha incidido en que "eso no quiere decir que el virus no vaya a entrar" pero ha valorado que tienen "protocolo, normativa y un entrenamiento de la primera ola de la pandemia", por lo que trabajadores y directivos tienen "más destreza" ante un brote, y ha defendido que "estamos en mejores condiciones que en febrero".

"Las residencias son seguras si se cumplen los protocolos y las normas a rajatabla", ha incidido.

Ha explicado que están ultimando la resolución de su Conselleria respecto a la normativa de residencias de mayores dependientes y centros de día y ha incidido en que actualmente se rigen por la fase 3 (hay 0, 1, 2 y 3), que en la nueva resolución será "más restrictiva".

"Nos dimos un tiempo para ver si el virus menguaba su potencia de contagio en verano pero nos hemos dado cuenta que tiene la misma capacidad de contagio, le gustan todos los climas", ha incidido, a la par que ha asegurado que "no habrá nueva normalidad y la última fase para los mayores será la 3".

Ha incidido en que "la suspensión de visitas que se pudiera determinar para una residencia se haría con unan resolución específica", en el momento en que la autoridad de salud pública lo considera necesario.

Oltra ha indicado asimismo que es "inminente" un protocolo que preparan con la Conselleria de Sanidad y ha explicado que han observado que el virus es "muy puñetero" porque hay casos positivos de gente que ya lo pasó y no es que se hayan vuelto a contagiar, sino que el virus no se fue de su cuerpo. Esa situación se ha dado en una residencia con seis casos, tres de trabajadores y tres de residentes.

Ha explicado que se tiene que estudiar el entorno de las residencias para determinar su índice de contagio y si se aconsejara suspender visitas y salidas, "se haría".

"Veo potencialmente más amenazador las salidas que las visitas. Las visitas están más controladas, hay distancia de seguridad y habitualmente son al aire libre pero las salidas entrañan más peligro cuando es en un entorno en el que hay un hay brote de contagio por encima de la media", ha apuntado.

La vicepresidenta ha asegurado que se va a ver la situación y los peligros concretos "pero habrá una resolución especifica y todo el mundo sabrá qué hacer".

No obstante, ha señalado que es una situación "complicada" porque "tras dos meses de confinamiento, la suspensión de las visitas puede generar una sensación de aislamiento y una situación afectiva difícil" y hay que "buscar un equilibrio" de la seguridad sanitaria con la situación de deterioro que genera el aislamiento prolongado.

