Desalojan a 220 personas sentadas "codo con codo" en un cine de verano en Alicante

La Policía Local de Alicante desalojó anteayer un cine de verano con 220 personas en la Playa de San Juan al no quedar garantizadas las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal contra el covid. La Policía, según confirmaron fuentes municipales, realizó una inspección tras recibir una llamada que denunciaba la saturación en la sala y comprobó que los asistentes llevaba mascarilla pero estaban «codo con codo».

La empresa que gestiona el cine se enfrenta a un acta de infracción grave, castigada con multas entre 30.00 y 60.000 euros. Se le requirió a que ajuste el aforo, y a presentar la licencia y el seguro, que no pudieron presentar en el momento de la intervención policial.

Fuentes municipales explicaron que el cine no queda clausurado, "se le ha realizado un requerimiento para que aporte la documentación que no han presentado, y se les levanta el acta denuncia en aperturas para que inicien expediente sancionador. Quedan también sancionados por no garantizar las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonales por lo que se desalojó el cine, y la Policia les ha advertido de todo lo que deben cumplir así como que debe ajustar el aforo de acuerdo con el que conste en la licencia. Se volveráN a realizar inspecciones para comprobar que cumplen las medidas de prevención sanitarias de seguridad".

Esta actuación tuvo lugar en una sala con 291 butacas, en las que tampoco existía la figura que ahora se requiere para colocar a los grupos con distancia entre ellos. Otra sala anexa en la que se proyectaba otra película sí que cumplía con las normas sanitarias de obligado cumplimiento. Participaron en el operativo cuatro patrullas de la Policía Local.

