Los municipios vigilarán los actos sociales pero reclaman más recursos

La disposición de los ayuntamientos para colaborar con la Conselleria de Sanidad para frenar la expansión de la covid-19 es total, como se demostró al suspender todas y cada una de las fiestas municipales y patronales de las localidades. Ahora bien, hay algunas reservas a la hora de cumplir con la solicitud de la conselleria para vigilar y controlar también los encuentros y reuniones de más de 50 personas.

Se trata de una cuestión de recursos: en Llíria, con algo más de 22.000 habitantes en el casco urbano y cerca de 15.000 chalets en su término municipal, solo disponen de tres turnos al día con cinco agentes en cada uno.

En Alzira, con un censo de 44.000 personas y otras tantas urbanizaciones en el término, tienen dos patrullas de Policía Local durante las 24 horas más los agentes de guardia en el retén. «Los ayuntamientos estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos recursos, responsabilidad y un agradecimiento a lo hecho», señala Diego Gómez, alcalde de Alzira por Compromís.

El edil explica que llevan casi 2 millones de euros gastados desde que comenzara la pandemia para dar respuesta a la crisis. Todo ha salido de las arcas municipales y se han pedido préstamos bancarios para tener liquidez, ya que las transferencias no llegan. «Podemos controlar los locales, pero la mayoría de contagios se producen en el ámbito familiar y social y eso es muy complicado con nuestros recursos», lamenta el alcalde.

Como él, Manolo Civera, primer edil de Llíria por el PSPV, alerta de la «sobrecarga» a la que se exponen. «A todos nos gustaría tener más medios, a la conselleria también, pero esto recae sobre la Policía Local en municipios como el nuestro que duplicamos la población», lamenta Civera.

El alcalde de València, Joan Ribó, asumió las competencias y ejecutará «de inmediato» el control de las reuniones de más de 50 personas no sin antes reconocer que los recursos son «limitados», pero «lo que se pueda hacer, se hará».

La misma disposición mostró el alcalde de Torrent, Jesús Ros, quien explicó que desde hace varias semanas que la Policía Local puso el foco sobre las fiestas privadas. Sin necesidad de llegar a 50 personas, los agentes vigilan sobre todo en las urbanizaciones este tipo de encuentros. Además, según el alcalde, la colaboración ciudadana está siendo fundamental para detectar este tipo de comportamientos. Además, Ros recordó que todas las fiestas -patronales y de urbanizaciones- fueron suspendidas, por lo que son solo los encuentros privados los que deben ser vigilados.

Lo mismo ocurre en Ademuz: allí, pese al incremento de población en verano, el alcalde del PP Ángel Ruiz asegura que no se han detectado fiestas privadas lo suficientemente relevantes como para levantar acta porque estos encuentros «están permitidos por ley». Mientras, en Ontinyent, el alcalde de La Vall ens Uneix Jorge Rodríguez, cuestionó la falta de indicaciones por parte de Sanidad para poder o no autorizar encuentros superiores a 150 personas ya que se basan en criterios epidemiológicos que los ayuntamientos no tienen capacidad de determinar ni decretar.