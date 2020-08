El número de infectados en el ocio y tiempo libre se duplica en tres semanas

El número de casos de coronavirus que se han detectado fuera de los domicilios, los lugares de trabajo y los centros sanitarios -es decir, generalmente en lugares de ocio y tiempo libre-, se ha incrementado casi al doble en el último mes en la Comunitat Valenciana.



Así se desprende del informe sobre la situación de la covid-19 en España realizado por el Instituto de Salud Carlos III hecho público el pasado 6 de agosto y que también recoge que no se ha podido determinar el ámbito en el que han sido infectadas un tercio de las personas que han dado positivo en la Comunitat.



El informe señala que el domicilio sigue siendo el ámbito conocido más frecuente de exposición al coronavirus, según los datos sobre la covid-19 facilitados por la Generalitat a través de una encuesta para el Ministerio de Sanidad. El porcentaje de casos detectados entre el 10 de mayo y el 6 de agosto en el entorno domiciliario valenciano ronda el 28 %, dos puntos por debajo de la media nacional.



Es una proporción que ha descendido desde el 17 de julio, fecha del primer informe del IsCIII en el que se ofrece la distribución porcentual del ámbito de posible exposición al virus. En aquella ocasión el origen domiciliario representaba el 30 % de los casos en la Comunitat Valenciana, una semana después era el 33 %, a la semana siguiente bajó al 31 y en el último estudio ya es del 28 %.



El siguiente ámbito conocido más frecuente de exposición al coronavirus en la Comunitat Valenciana es el que en el informe viene recogido bajo el epígrafe «otros» y que corresponde en su mayor parte a los entornos relacionados con el ocio y tiempo libre fuera del domicilio. En este ámbito han contraído la covid-19 el 23 % de los positivos, una proporción bastante por encima de la media nacional (el 16,3 %). El 30 de julio esa proporción era del 20 %; el 23 de julio era del 19 % y el 17 de julio del 11 %.







Casos sin contacto conocido

Por lo tanto, el número de infecciones que no tienen con el ámbito domiciliario y laboral, y que tampoco se han producido en los centros sanitarios, se duplicado en la Comunitat Valenciana en apenas tres semanas.El tercer mayor ámbito de infección para los valencianos es el laboral aunque, como el ámbito domiciliarios, la proporción de afectados también ha descendido ya que ha pasado del 11 % de los casos registrados a 17 de julio al 8 % del 6 de agosto. Un descenso que seguramente coincide con el inicio del periodo de vacaciones en muchos lugares de trabajo. De hecho, de los nueve últimos focos detectados el pasado viernes en la Comunitat Valenciana, ocho tenían origen social (dentro o fuera del domicilio) y sólo uno tenía origen laboral.Algo más estable se muestra el porcentaje de casos detectados en los centros sanitarios: actualmente es el lugar en el que se han producido el 2,5 % de las infecciones, mientras que en las semanas anteriores rondó el 3,5 %. Por su parte, en los centros sociosanitarios se ha registrado el 3 % de los casos, mientras que en el ámbito escolar (correspondería en este tiempo a las escuelas de verano principalmente) se han detectado el 0,5 % de los casos.Todos estos ámbitos son conocidos, es decir, las autoridades sanitarias han podido averiguar en que entorno la persona afectadas por el covid-19 pudo haber contraído la enfermedad. Pero hay entre un 33 y un 34 % de los casos detectados en la Comunitat Valenciana cuyo ámbito de posible exposición es desconocido. Una proporción, por otra parte, muy similar a la media estatal.En el caso de la Comunitat Valenciana, es una cifra que más o menos coincide con la de la casos sin contacto conocido con covid-19. Es decir, personas que no saben quién -y, por lo tanto, dónde-, han podido resultar infectados por coronavirus. De los 3.236 positivos detectados en la Comunitat Valenciana a partir del 10 de mayo, 1.042 -es decir, el 32 %-, son casos cuyo origen se desconoce. Esta proporción se eleva al 39,6 % en el conjunto de las autonomías, aunque hay casos como el de Cataluña o Galicia en el que la proporción de casos sin contacto conocido supera el 60 %. En otras comunidades como Andalucía, Canarias o el País Vasco la proporción de casos de origen desconocido no llega al 15 %.Pero en general, esta cifra tanto en la Comunitat en particular, como en el resto del Estado en general, ha ido disminuyendo, lo que vendría a demostrar que el rastro del coronavirus está más controlado aunque haya aumentado el número de casos.Así, en el informe que publicó el Instituto Carlos III el 15 de julio el 38,2 % de los casos detectados en Valencia, Castelló y Alicante eran de origen desconocidos (el 50,8 % en toda España). El 23 de julio esta proporción descendió al 35,4 % (47,4 %) en España, y al 32,5 % el 30 de julio (44,2 % en España).