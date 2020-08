Las peluquerías en València piden bajar el IVA al 10%

La actual crisis económica y social ha provocado el cierre de cerca del 19 % de las peluquerías de toda España y amenaza a otros 16.000 de estos establecimientos -de un total de 45.000- y a cerca de 20.000 empleos en un colectivo que este lunes ha iniciado una movilización para reclamar la bajada del IVA al 10 %.

En este contexto, la Alianza de Peluquerías, la mayor organización profesional del sector -creada en noviembre de 2019- ha empezado este lunes en València una serie de movilizaciones que cada día 10 hasta final de año tendrán lugar en las principales ciudades españolas para reclamar la consideración de servicio esencial y, en consecuencia, una bajada del IVA del 21 al 10 %.

Según ha explicado a EFE el máximo responsable de esta organización, José Luis Azañón, "el sector sufre una injusticia tributaria. En 2012 se nos subió el IVA y actualmente somos el único sector esencial que permanece en el 21 %", ha destacado.

"Este IVA elevado y la actual pandemia han supuesto un cóctel letal para un sector que aglutina a más de 110.000 profesionales en toda España, 70.000 de ellos autónomos, muy atomizados, en absoluto controlado por multinacionales, y especialmente sensible, ya que se trata de empleo femenino y joven, mayoritariamente. Pequeñas pymes de no más de tres trabajadores", ha precisado Azañón.

Según los datos de este colectivo, el sector de las peluquerías en toda España ha perdido, cada mes, desde el pasado 4 de mayo, 200 millones de euros de su facturación. Una cifra que puede llegar, de aquí a finales de año, a los 1.600 millones de euros; es decir un 40 % del total.

Para el responsable de este colectivo, "la falta de eventos sociales -bodas, comuniones, etc.- no ayuda, pero es que el servicio de peluquería es un servicio básico de higiene y salud pública. Por eso no entendemos cómo se nos sigue aplicando el IVA estándar", ha subrayado.

De hecho, denuncian que es el único que no ha recuperado el tributo reducido, mientras sí lo han hecho otros sectores, como el de la veterinaria, las funerarias, el cine, las discotecas y los espectáculos o las floristerías.

En opinión de Paco Fortea, presidente del Gremio Provincial de Peluquería de Valencia, "las peluquerías están asumiendo pérdidas desde 2012. Es inasumible", ha afirmado en referencia a los más de 4.000 establecimientos ubicados en la Comunitat Valenciana.

"Tras el confinamiento la clientela está volviendo, pero todavía no de forma mayoritaria. Aún hay miedo a salir a la calle y la gente no ve necesidad de arreglarse precisamente porque se sale poco a la calle y no hay reuniones sociales", ha explicado.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el sector ha contabilizado unas pérdidas de 20 millones de euros mensuales, además del cierre de cerca de 1.600 salones de peluquería.

Durante el acto de protesta de este lunes en València, los peluqueros han recordado que 2012 marcó un punto de inflexión "dramático" en la historia del sector, que ya sufría una profunda crisis económica.

La subida del IVA provocó un retroceso y la degradación de un sector compuesto en aquel momento por 48.000 salones de peluquería y estética en toda España, y que, a partir de ese momento, en apenas dos años perdió cerca de 8.000 locales.

