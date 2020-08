La C. Valenciana registra el peor fin de semana con 629 nuevos casos y 18 brotes

El segundo fin de semana de agosto ha sido el peor en número de contagios de coronavirus en lo que llevamos de «nueva normalidad» con 629 nuevos casos, 79 de ellos vinculados a otros 18 nuevos brotes en la Comunitat Valenciana, casi todos en el ámbito de «lo social», es decir en reuniones de amigos o familiares. Así se desprende de la comparación de los últimos datos actualizados sobre la evolución de la pandemia del SARS-CoV-2 en la Comunitat Valenciana con lo sucedido en los anteriores fines de semana desde que se levantó el estado de alarma el pasado 21 de junio.

Según las cifras oficial difundidas ayer por la Conselleria de Sanidad, desde el viernes hasta ayer lunes (hace ya varias semanas que no se ofrecen datos ni sábado ni domingos), se han notificado 629 casos positivos, la gran mayoría concentrados en la provincia de Valencia (tres de cada cuatro), solo 20 en la de Castelló y 133 en la de Alicante, a los que hay que sumar 13 casos sin asignar, lo que eleva a 23 el número de casos no asignados a ninguna provincia. De los nuevos contagios, 79 casos están vinculados a alguno de los 18 brotes declarados en toda la Comunitat Valenciana que alcanza así 127 notificados desde que se levantaran las medidas de confinamiento social.

Con todo y pese a ser el peor fin de semana, los contagios en estos tres días no han sido más cuantiosos que los registrados en los tres días anteriores. Así, por ejemplo sumando los notificados el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada (todos correspondientes a las 24 horas anteriores) los nuevos casos fueron más de 800, por encima de la notificación actual. La comparación más fiable hay que hacerla con el comportamiento registrados en otros fines de semana ya que los laboratorios encargados de hacer las pruebas de detección vía PCR siempre acusan la bajada de trabajo de los festivos.

Así, los 629 nuevos contagios de estos tres días son un 20 % más que los notificados en las mismas fechas de la semana pasada, 523 declarados el pasado lunes 3 de agosto, y casi el doble de los registrados el fin de semana anterior al 27 de julio. La tendencia sigue, por tanto, al alza pero la progresión en el número de casos no parece sin embargo ser exponencial ni estar, por ahora, descontrolada. Desde principios del mes de julio, la detección de casos ha ido de forma progresiva en aumento (el primer fin de semana de julio se notificaron 37 casos frente a los 629 actuales) pero el crecimiento parece que se está conteniendo sobre todo teniendo en cuenta el volumen de pruebas PCR que se realizan: a más pruebas, más casos se encuentran.

El 67 %, sin síntomas



De esta forma el volumen de casos detectados es alto e incluso comparable con los registros de los peores días de la pandemia aunque solo en las cifras, no en la tipología de los pacientes. Durante la pandemia, con el sistema sanitario al borde del colapso y una gran mayoría de casos graves en los hospitales, quedaban fuera del radar los contagios más leves. De hecho, por falta de material y de manos para hacer pruebas, durante varios meses no se contabilizaron a las personas que se contagiaban y no tenían síntomas o los tenían leves y así se pidió que se hiciera desde el Ministerio de Sanidad. Ahora, sin embargo, se busca precisamente localizarlos, paso necesario para evitar que los 127 brotes de hoy se conviertan en una transmisión comunitaria «descontrolada» que desemboque en una segunda ola de la pandemia.

La Conselleria de Sanidad hizo hincapié ayer en este argumento asegurando que de los 629 nuevos casos positivos de estos tres últimos días, el 67 % no presentaba síntomas, personas contagiadas que hubieran pasado desapercibidos y hubieran podido seguir contagiando si no se hubiera hecho la trazabilidad de los contactos al detectar un positivo.

Esta es la explicación de que, aunque los casos activos hayan escalado hasta los 2.389 (en estos tres días se han dado otras 353 altas), las cifras de hospitalizados estén subiendo pero no se estén resintiendo especialmente. Según las cifras de ayer hay en los hospitales valencianos a causa de la covid-19 183 personas, 20 más que hace tres días y 16 de ellas en la UCI. Hace un mes eran 52: suben pero no en la misma medida que el número de casos detectados. Eso sí, en estos últimos tres días se ha registrado otro fallecido por la covid-19, con lo que ya son 1.482 personas las que «oficialmente» han perdido la vida a causa de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Ojo a las reuniones familiares



La tipología de los 18 brotes detectados este fin de semana por la Conselleria de Sanidad refrendan, además, lo dicho la semana pasada por la consellera Ana Barceló: se mira con lupa al ocio nocturno pero las reuniones de amigos y con familiares están detrás de la gran mayoría de brotes todos, por ahora, con pocos casos.

Así, y según la información oficial de Sanidad, de esos 18 brotes registrados, 13 están relacionados con esas quedadas entre amigos y familiares, tres con el ocio nocturno (cinco casos en Bolbaite y otros nueve casos en Valencia en dos brotes distintos); uno en el ámbito laboral en València y otros cuatro casos en Gandia en un brote ya superado en una clínica privada de diálisis que se notificó oficialmente a Salud Pública el 29 de julio, según el consistorio de la ciudad.