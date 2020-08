Guía contra el contagio social: prohibido comer en la paella y poner la mesa de forma conjunta

Quizás se haya acabado lo de comer de la paella. Al menos, por un tiempo. O, al menos, ese es el consejo de las autoridades sanitarias para evitar contagios. Esta tradición que va ligada a la propia receta es a día de hoy un posible foco de infección del coronavirus, ese ser microscópico capaz de causar miles de muertes, encerrar a medio mundo en sus casas y obligar a cambiar la percusión de las cucharas rascando el suelo de la paellera por el monólogo de platos individuales.



Esta es una de las recomendaciones de la guía emitida por la Conselleria de Sanitat para frenar la propagación del virus en el ámbito social. Y no es por asustar, pero ahora mismo el plan de cena o comida con conversación como aliño goza de un riesgo que excede la posible caloría de más, el algún euro de menos o que se debata de ese tema que tanto encona el ambiente.



Los datos son, en este momento, una luz que parpadea con tonalidad de aviso. El 58 % de los brotes se da en encuentros de este tipo, una cifra que aumenta hasta el 72'6 % si se cuentan sólo los brotes de agosto. Es posible que sea la sensación de estar en un lugar seguro, rodeado de personas conocidas, queridas y añoradas tras meses sin compartir espacio y tiempo la que se lleve por delante el recuerdo de guardar cualquier precaución sanitaria. Un hecho que permite que el virus, en caso de estar en algún comensal, salte de unos a otros.





Poner y quitar la mesa

A la percepción de estar entre conocidos se añade que en torno al 70 % de los últimos casos confirmados con pruebas PCR no presenten ningún síntoma. No es la misma sensación, al fin y al cabo, brindar entre carcajadas a pleno pulmón con la mayor vitalidad posible que hacerlo con alguien que tose, presenta malestar y hasta cuenta con alguna décima de fiebre. Por ello, frente a los riesgos, el «no bajar la guardia» que repite la consellera Ana Barceló como mantra y la tan apelada «responsabilidad individual» se han convertido en consejos que van desde cómo preparar el encuentro hasta qué hacer una vez se sirva la comida.Desde Sanitat lo primero que aconsejan es que se piense bien en el encuentro. Mejor reunirse al aire libre donde el virus tiene más dificultad para propagarse que en espacios cerrados donde podría quedarse suspendido en el aire. Hay que tener en cuenta no invitar a demasiada gente y calcular que se pueda mantener la distancia de seguridad. También reforzar la limpieza, colocar gel hidroalcohólico en «lugares clave» y pensar en veladas cortas, mejor «no alarguemos las reuniones», señala Sanitat, ya que la transmisión es más probable cuanto más tiempo se comparta espacio.Al llegar, nada de besos ni abrazos por muy fuertes que sean las ganas, ni de quitarse la mascarilla más que para comer, y esta bien guardada en una bolsa o un sobre. Por supuesto, se incide en lavarse con frecuencia las manos, tanto con jabón como con gel hidroalcohólico: antes de tocar la mascarilla, antes y después de ir al baño, antes y después de tocar los cubiertos, los platos, la comida...La guía aconseja que se ha de servir todo en platos individuales y, por ende, no compartir paella ni ningún otro alimento (ni ensalada ni bravas) para evitar que caigan gotas de saliva que sirvan de vehículo de viaje al virus para pasar de cuerpo en cuerpo. Se recomienda que la mesa la ponga una sola persona y que cada comensal retire su plato. También será necesario encontrar a alguien que se encargue de repartir las raciones o servir la bebida así como evitar equivocarse de vasos. Catorce días después, sin síntomas ni avisos de positivos, la digestión de la comida dirá que fue un éxito.