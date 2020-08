Bares y discotecas deberán cerrar a la 1:30 desde mañana en València

Coto a las reuniones sociales de casi cualquier tipo. La Conselleria de Sanidad fimará hoy una resolución que afectará únicamente a la ciudad de València, no a su área metropolitana, por la que se pone límite a ciertas actividades sociales que están centrando buena parte de los brotes. Solo en las últimas horas, Sanitat ha detectado 354 nuevos casos positivos y 18 brotes.

Por ello, la consellera Ana Barceló ha anunciado que la hostelería y el ocio nocturno, a partir del viernes, "deberán asegurar la distancia de medio y medio entre personas, no entre las mesas", ha matizado Barceló. Los metros no se calcularán entre el punto donde están establecidas las mesas, sino donde se sientan los usuarios.

Además, no se podrán superar las 10 personas por mesa, por lo que la conselleria vuelve a la restricción en las reuniones privadas. No se podrán reunir más de 10 en un restaurante, bar o local.

No solo eso, si no que Barceló también ha anunciado que todos los locales en la ciudad de València tendrán que cerrar como máximo a la 1:30 de la madrugada. Esta orden también afecta a pubs, discotecas y locales de ocio nocturno, que no podrán tener pista de baile (como hasta ahora) y las mesas que hayan colocado tendrán que respetar el metro y medio entre personas que se ha instaurado para la hostelería.

En cuanto a los alojamiento y hoteles, las zonas comunes vuelven a tener el límite de aforo del 60 % de su capacidad.

Las actividades grupales no podrán tener más de 25 personas inscritas. Si las actividades son al aire libre, el aforo también se limita al 60 % de la capacidad máxima y la mascarilla será siempre obligatoria aunque se guarde la distancia de seguridad.

El botellón queda prohibido en toda la ciudad y se le ha declarado como "situación de insalubridad", por lo que serán sancionados aquellos que organicen uno en toda València.





Reuniones familiares, también limitadas

En el ambito social y familiar de carácter privado que se pueda celebrar, Barceló ha anunciado que se limita la presencia de personas a 15 en reuniones familiares o de amigos.

Además, quedan suspendidas en toda la ciudad las visitas a los centros de mayores así como las salidas de los residentes, siempre manteniendo las excepciones sanitarias.

Barceló ha incidido en que esta resolución, por ahora, solo afecta a la ciudad de València, donde se han concetrado los brotes más grandes y dada la dificultad de encontrar la trazabilidad de los casos. Si fuera necesario, la resolución se aplicaría en otros lugares que presenten brotes o casos difíciles de controlar.

