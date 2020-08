Los padres de alumnos piden elegir entre clases presenciales y por internet

La Confederación Valenciana de APAs/AMPAs (Covapa) ha defendido este lunes, ante el próximo inicio del curso escolar 2020/2021 y la incidencia de la pandemia de la covid-19, la libertad de elección de las familias entre clases presenciales y online.

La entidad ha considerado, en un comunicado, que esta libertad "es la mejor alternativa a día de hoy" y ha abogado por que cada familia decida cuál de las dos modalidades de clases "se adapta mejor a sus necesidades o preferencias".

Covapa y sus tres federaciones -FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9 de Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castelló- han expresado su apoyo al manifiesto de la plataforma Libre Elección Educativa en la Comunitat Valenciana. Así, ha destacado que su junta directiva asume los preceptos de dicho documento, "al que se han sumado hasta el momento cerca de un millar de familias y profesores del sistema público valenciano".

La confederación, que ha señalado que las tres entidades que la integran representan a más de 800 APAs/AMPAs de la Comunitat Valenciana, ha resaltado que una de sus señas de identidad es "la libertad de elección de las familias en cuestiones como la jornada Escolar" y la "libertad de elección de la lengua vehicular". Asimismo, ha subrayado que ante el contexto actual de pandemia también apuesta por la "libertad de elección del formato" de las clases.

En esta línea, ha defendido que la libertad para elegir entre escuela "presencial y on line" se pueda ejercer ante el inicio del curso 2020/2021. "Sabemos que no hay nada mejor que la enseñanza y aprendizaje de manera presencial. Es la mejor manera para la socializar y atender de la mejor manera a todos pero estamos ante un curso que será muy complicado debido a la covid-19", ha expuesto a este respecto.

La Confederación Valenciana de APAs/AMPAs ha agregado que "hay que tener todas las opciones posibles preparadas para poder llevar a cabo de la mejor manera el día a día de la comunidad educativa" y ha apuntado que "hasta el día de hoy, conselleria -de Educación- solo se plantea una vuelta presencial" cuando "estamos a muy poco tiempo de la vuelta a clase".

"Las medidas de prevención dudamos que se puedan llevar a cabo en todos los centros educativos por diferentes casuísticas. Una de las cuestiones que más nos preocupa es la ratio, es muy elevaday aún falta la matrícula sobrevenida. Nos preguntamos dónde se meterá a tantos niños si ya no hay espacios, si ya es peligroso el estar 25 niños o en algunos casos incluso más en un aula. Las distancias de metro y medio serán imposibles de mantener", ha planteado Covapa.

Por ello, la entidad ha afirmado que se debe "tener preparado el sistema on line" y tener en cuenta que este será un "año lleno de excepcionalidades" en el que "debe primar la salud y la seguridad". De este modo, ha insistido en que se debe tener presentes "las dos opciones" de clases y ha asegurado que aplicarlas "sería una manera de liberar espacios en las aulas y poder favorecer la prevención" del coronavirus.

"Las familias están en una incertidumbre total. El miedo al contagio y poner en peligro a sus hijos es algo que no les deja de dar vueltas en la cabeza. Están dispuestas a todo, incluso, a no escolarizar a sus hijos", ha agregado la confederación, que ha reiterado que "hay que tener en cuenta que la libertad de elección entre clasespresenciales u on line es la mejor alternativa a día de hoy" y que "cada familia decidiría cuál se adapta mejor a sus necesidades o preferencias".

La Confederación Valenciana de APAs/AMPAs ha indicado que las clases presenciales "podrían hacerse en dos turnos, mañana y tarde" y ha señalado que "así también reduciríamos ratios, se recuperaría mejor todo lo que no se pudo llevar a cabo en el curso anterior" y "sería una atención más personalizada".

"Pensando que hay profesorado de riesgo y también niños en la misma situación o que conviven con familias de riesgo, todos ellos podrían optar al sistema on line", ha expuesto, a la vez que ha afirmado que hay "familias que están dispuestas a estar en casa con sus hijos y ayudarles en sus clases" y ha dicho que "eso también haría que en lasclases presenciales hubiese más espacios y, por lo tanto, más seguridad".

Igualmente, en defensa de su propuesta la confederación ha declarado que "si un niño se contagia o hay dudas de que esté contagiado, habría que tenerle en confinamiento a él y a los que hayan estado con él". "No podrían acudir al aula presencial pero podrían seguir sus clases en el sistema on line. De la otra manera perderían días y días de clase", ha manifestado.

Enfermero escolar



Por otro lado, la Covapa ha defendido "la figura del enfermero/a escolar, tan necesaria en los centros educativos", y ha lamentado que "tampoco la han contemplado" en la actualidad. Ha subrayado que lleva años "reivindicándola" y ha señalado que lo hace "ahora más que nunca" porque "es de necesidad total". "No pararemos hasta conseguir algo que consideramos de tanta necesidad y más en las circunstancias en las que nos encontramos".

La Confederación Valenciana de APAs/AMPAs ha asegurado que seguirá luchando "por la libertad de elección" y exigiendo "que tanto presencial como on line" la escuela "sea de calidad, con todo lo necesario para llevarlo a cabo".

La entidad ha pedido al conseller de Educación, Vicent Marzà, que "piense bien el peligro al que se somete a tantos niños y profesores" y que "tenga en consideración escuchar a las familias". "Para que un sistema educativo funcione se debe contar con todas las partes. Una de ellas, no lo olviden, somos las familias, justamente a las que tanto le cuesta escuchar al conseller y con las que no se ha contado para elaborar el protocolo de prevención de vuelta al curso 2020/2021", ha destacado.

"Nos piden que como familias debemos firmar una declaración responsable para garantizar nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene de nuestros hijos, pero primero debería firmar el conseller o enseñarnos a las familias las certificacionesde las desinfecciones que se han hecho en los centros educativos y explicarnos cómo y cuándo se harán las desinfecciones diarias de los centros", ha agregado la entidad.

