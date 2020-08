Fallece el exconseller y filósofo José Sanmartín, primer rector de la VIU

Fue conseller de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1995 y 1997, dirigió del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia durante 12 años y ocupó por primera vez el cargo de rector de la Universidad Internacional de València (VIU). El filósofo José Sanmartín Esplugues falleció ayer a los 72 años después de una prolífica trayectoria durante la cual publicó una docena de libros centrados en el estudio de la violencia y con aportaciones relevantes en el campo de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.

Antes de que Eduardo Zaplana lo nombrara para formar parte de su primer gobierno, Sanmartín presidió The Society for Philosophy and Technology. Con posterioridad, dirigió la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en València y fue escogido Miembro Honorario del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales «Vicente Lombardo Toledano» de México. También coordinó la revista Ludus vitalis. Nacido en València en 1948, cursó el Bachillerato en el Instituto Luis Vives y se licenció en filosofía en la Universidad de Valencia, donde se especializó en lógica y teoría de la ciencia.

«Buscó una sociedad mejor»

La figura de Sanmartín fue anoche recordada en las filas del PP, formación que le agradeció su trabajo y dedicación a través de diferentes mensajes de condolencias. «Más allá de su labor política, como conseller del gobierno valenciano, José Sanmartín Esplugues fue un filósofo y un estudioso cuyo perfil crítico desde el pensamiento buscó siempre una sociedad mejor a través de los caminos de la ciencia, la universidad y la reflexión», escribió la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.