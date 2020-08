Los hospitales valencianos se rearman ante el repunte de contagios e ingresos

Los grandes hospitales valencianos han empezado a aplicar sus planes de contingencia por si la pandemia vuelve a mostrar su peor cara y están «rearmando» sus centros para lo que pueda pasar las próximas semanas a tenor del aumento, lento pero continuo, de contagios de coronavirus y la más que previsible subida de hospitalizaciones que lleva aparejada.

Así, al igual que hiciera la semana pasada el hospital La Fe reservando una tercera sala de hospitalización con otras 35 camas tras llegar al medio centenar de positivos ingresados, el resto de grandes hospitales están haciendo lo propio. Así, según han confirmado a este diario fuentes sindicales, centros hospitalarios como el Hospital Doctor Peset o el General de Valencia están ya reservando más salas de hospitalización. En el primero se han reservado tres salas de hospitalización de la planta tercera para alojar a los pacientes positivos de coronavirus. En el Hospital General de València se estaban reservando más salas ya que la inicialmente reservada para los pacientes positivos «ya está casi llena» y se ha tenido que preparar otra. En el hospital Clínico (donde la semana pasada tenían una quincena de ingresados) también se ha trazado ya la hoja de ruta para ir ocupando las salas, por ahora Medicina Interna y Neumología.

Otros hospitales comarcales que todavía no están notando este repunte (que se concentra sobre todo en València y su área metropolitana con seis de cada diez nuevos contagios) como el de Xàtiva o el de Requena se están preparando de todas formas.

Ciertamente las actuales cifras no tienen nada que ver con lo que sucedió en lo peor de la pandemia. Ahora, tras la generalización de las pruebas PCR se localiza a casi todos los infectados, tengan o no síntomas y sean éstos o no de gravedad, y solo una pequeña parte de todas las personas que se infectan por el coronavirus SARS-CoV-2 necesitarán realmente pasar por el hospital, un 15 % según los expertos. Pero a más contagios, siempre habrá más hospitalizaciones y eso ya se está dejando notar.



Cuatro veces más ingresos

La calma tras la efectividad que tuvieron las medidas de confinamiento solo ha durado, realmente, un mes ya que desde principios de agosto, las cifras de contagio se han vuelto a disparar y también las de ingresos. Si hace un mes había 67 ingresados por covid-19 en toda la Comunitat Valenciana, ahora esta cifra se ha cuadruplicado: son ya 277 con cifras de ayer miércoles. Según el Ministerio de Sanidad, en los últimos siete días habían necesitado entrar en el hospital 122 personas. Lo mismo está pasando con los pacientes en UCI: a principios de julio había 5, con datos de ayer son ya 33. En los últimos siete días y según datos del ministerio han necesitado ingreso en alguna UCI, 8 personas.



La mayoría, en Valencia

Según la Conselleria de Sanidad, el grueso de hospitalizaciones activas se mantiene en los centros de la provincia de Valencia, donde más contagios hay. De los 277 ingresados a fecha de ayer, 190 lo estaban en algún hospital valenciano; 80 en alguno de la provincia de Alicante y 7 en alguno de los de Castelló.

Sanidad ha evitado desde el primer momento de la pandemia dar datos segregados por hospitales, por lo que se desconoce qué centros son, a día de hoy, los que mayor presión soportan.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló reconoció ayer que los ingresos estaban subiendo aunque se mostró tranquila al recordar que los hospitales tienen recursos «adecuados», dado que la presión asistencial no es «excesiva», no como en los momentos «agudos» de la pandemia. En aquellas fechas, los hospitales valencianos acogieron a 2.189 afectados por la covid-19, 386 en las UCI. Eso sí, Barceló recordó ayer que lo que «más preocupa» sobre los ingresos actuales es que se ha invertido la pirámide y ahora son las personas de entre 35 y 64 años las que más están ingresando, mientras que en el tramo más agudo de la pandemia fueron los mayores de 65.