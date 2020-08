Los ingresos vuelven a subir y ya están al mismo nivel que en la fase 1

«Que nadie se confunda, las cosas no van bien». Se puede decir más alto pero no más claro. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, resumió ayer en una sola frase el momento en el que está la segunda «no ola» de coronavirus. Tal como recordó el experto, es cierto que los positivos que ahora se detectan no tienen nada que ver a los que se detectaban en marzo (ahora el porcentaje de leves supera con creces al de casos graves), pero si sigue aumentando «la transmisión comunitaria» y siguen subiendo los casos, el final indefectible es que aumentarán las hospitalizaciones.

Es lo que ya se está notando en la Comunitat Valenciana, en la que se han disparado los nuevos casos desde principios de agosto. Según las cifras actualizadas de ayer jueves, en 24 horas se detectaron otros 475 positivos (39 en Castelló; 131 en Alicante y 301 en la provincia de Valencia además de 4 sin asignar) y se dieron 288 altas, con lo que el total de casos activos escala hasta los 3.469, ocho veces más que hace solo un mes.

Con el goteo, cada día mayor de casos, los ingresos ya están escalando. Son 306 las personas que están ingresadas en algún hospital valenciano por el coronavirus, 35 de ellas en alguna UCI. Por provincias, Valencia sigue siendo la que más hospitalizaciones soporta, 210, con 25 personas en la UCI. En Alicante, son 87, con 8 personas en la UCI y en Castelló hay solo 9 hospitalizados, pero dos de ellos en UCI.

Con las cifras de ayer, se puede decir que ya hay tantos hospitalizados como los que se registraba al principio de la desescalada, en los primeros compases de la fase 1. Son cinco veces más pacientes que los que había en los hospitales hace justo un mes (59 hospitalizados el 20 de julio). Cabe recordar que, tal como informó ayer este diario, los hospitales valencianos ya están reservando camas ante el repunte de contagios e ingresos. Además, Sanidad informó ayer de otras tres muertes por la pandemia en la provincia de Valencia.

La variante de hospitalizaciones es de las pocas que se puede seguir comparando con las cifras dejadas en plena pandemia aunque, como ayer también apuntó Simón, el perfil de los que pasan por los hospitales es diferente. Ahora, los pacientes ingresados son más jóvenes. Según Sanidad, el 12 % de los hospitalizados valencianos es menor de 34 años. Este dato, en principio, podría augurar menos necesidad de cuidados intensivos pero la evolución de la covid-19 ya se ha visto que no es una ciencia exacta y ya hay personas menores de 35 años en la UCI en la Comunitat Valenciana.

Las cifras que no son comparables, desde principios de mayo, son el número de contagios. Desde ese mes, el Ministerio de Sanidad volvió a abrir la mano y a pedir que se hicieran pruebas PCR a todas las personas sospechosas incluidas las que tenían síntomas leves y que, en lo peor de la pandemia, pasaron la infección aislados en casa pero sin confirmación por laboratorio.

De esta manera, los 475 casos notificados ayer son, en su mayoría, pacientes asintomáticos y con síntomas leves y no la mayoría de graves que se notificaban en marzo o abril; de ahí que el riesgo a que se colapse el sistema sanitario se ve más lejano, aunque podría llegar.

Este cambio en el perfil de los contagios localizados se ve analizando como ha caído el porcentaje de hospitalizados y de personas en UCI del total de positivos. En plena pandemia la tasa era muy elevada porque solo se recogían como positivos los casos más graves que llegan a los hospitales con un 5,7 % de positivos en la UCI y un 7 % de mortalidad en toda España.

Ahora, y según los últimos informes del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, de los 5.128 positivos detectados desde el 10 de mayo solo el 7 % han necesitado hospitalización, 357 personas; el 0,5 % han tenido que pasar por la UCI mientras que la tasa de mortalidad en esta nueva etapa de cuenteo de casos ha caído al 0,3%.



Tantos brotes como en tres días

Y pese a las llamadas de atención sobre la necesidad de controlar los contactos, sobre todo los sociales, Sanidad notificó ayer otros 28 brotes de coronavirus con 113 personas relacionadas. Son tantos como los acumulados en los tres días del pasado fin de semana y ya son 289 por toda la Comunitat Valenciana. La capital del Túria volvió a sumar otros cinco brotes y destaca un foco de 10 positivos de origen laboral en Riba-roja junto a otros nueve positivos en un brote de origen social en Torrent.