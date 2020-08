Castilla-La Mancha y Cataluña decretan el cierre inmediato de los prostíbulos para frenar los casos

La petición que hizo el jueves la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las comunidades autónomas de cerrar los prostíbulos y locales de alterne, ya que los contagios que se produzcan en estos lugares pueden conllevar un «aumento potencial de positivos de difícil rastreo», ha calado ya en algunos Gobiernos autonómicos, como Castilla-La Mancha. El Gobierno de Emiliano García Page decretó ayer la clausura de los prostíbulos que hay en Castilla-La Mancha, una orden que se hará efectiva esta próxima medianoche.

El Govern catalán dio ayer también por cerrados los prostíbulos con la resolución que publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que prorrogó sin fecha el cierre de discotecas, karaokes, bares musicales, salas de baile y de fiestas y «establecimientos públicos con reservados anexos». La ministra no tardó en celebrar estas decisiones, por considerarlas «un primer paso imprescindible para luchar contra la explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista». «Animamos a otras comunidades a dar este paso», añadió.

De hecho, ya son varias autonomías las que están tomando o estudian medidas para el cierre de prostíbulos. El Gobierno balear estudia vías para cerrar los prostíbulos y locales de alterne. En una rueda de prensa, la consejera de Salud, Patricia Gómez, señaló que el Gobierno autonómico trabaja junto a la abogacía para desarrollar la normativa que lo permita, yendo más allá de las restricciones contenidas en los decretos relativos al ocio nocturno y diurno.

Desde Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijo que se está valorando la petición de la ministra de Igualdad, aunque hay dificultades para adoptar este tipo de decisiones ya que se trata de una actividad no regulada, según afirmó. En declaraciones a Telemadrid, Escudero explicó que en este asunto entra en «una consideración administrativa puesto que es una actividad no regulada y ahí tenemos dificultad para tomar en cierta medida decisiones que en cualquier caso serían lógicas si se han producido contagios». De todos modos, señaló que el Gobierno central tiene capacidad normativa para poder tomar estas decisiones en cuanto a la restricción, y «nosotros estamos valorando, desde el punto de vista administrativo, si realmente sobre una actividad no reglada» se puede hacer.



Las tabajadoras piden ayudas

Mientras, la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otra) ha demandado ayudas económicas sociales para las trabajadoras en caso de que se decrete el cierre de los prostíbulos. Así lo ha transmitido una portavoz de la asociación, que ha trasladado su incertidumbre acerca del lugar donde van a vivir sus compañeras ya que «hay muchas que viven en los clubes» y «no se ha hablado de una alternativa de vivienda».

Además, lamenta que no tienen acceso a ERTE, que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «apenas se está concediendo» y que, en caso de que se cierren los prostíbulos, la situación de las trabajadoras sexuales pasará a ser de «emergencia vital para sobrevivir».