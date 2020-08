Celaá pide comparecer en el Congreso para informar de la 'vuelta al cole'

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, solicitó ayer su comparecencia a petición propia en el Congreso para informar sobre el inicio del próximo curso escolar, pero pidió que su convocatoria tuviera lugar después de la celebración de la comisión sectorial conjunta de Educación y Sanidad prevista pra el próximo jueves 27 de agosto. Según informó su departamento, Celaá quiere explicar el seguimiento y coordinación de los planes desarrollados por las comunidades autónomas, así como el Gobierno de España a lo largo de estos meses de cara al inicio del próximo curso escolar.

El Ministerio recordó que el pasado mes de junio se puso a disposición de las autonomías la guía de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para los centros educativos con el objetivo de facilitar el diseño de los planes de contingencia de los centros educativos para una vuelta a las aulas segura. Además, para afrontar la situación provocada por la pandemia, el Gobierno ha destinado más de 3.000 millones de euros adicionales para educación en diferentes partidas presupuestarias. Esta petición de Celaá llega después de que partidos como PP, Vox y Más País hubieran reclamado la presencia de Celaá en sede parlamentaria para tratar este tema.



Críticas de la oposición

Los 'populares' reprochar0n al Gobierno su «falta de liderazgo» en este sentido y recordaron que el regreso a las aulas no sólo afecta a la Educación, sino también a la conciliación y a la economía del país. Mientras, Vox cree que la 'vuelta al cole' no está garantizada para el nuevo curso teniendo en cuenta que la comisión sectorial está convocada para la próxima semana, sólo unos días antes de que empiecen las jornadas lectivas para los niños. La formación que lidera Iñigo Errejón, por su parte, quiere que se expliquen de forma detalladas las medidas tomadas porque, a su juicio, no abrir los colegios «no es una opción».

Además, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados (Edmundo Bal) acusó al Gobierno de generar «incertidumbre, miedo, y desasosiego» entre los alumnos, padres y profesores y le urgió a presentar un plan de acceso a las aulas que garantice la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Mientras, Unidas Podemos pidió que los 2.000 millones para Educación del Fondo Covid-19 fueran para contratación de profesores para bajar ratios.

Por otro lado, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias,indicó ayer que la Conferencia sectorial del 27 de agosto permitirá avanzar en medidas homogéneas para la 'vuelta al cole'.