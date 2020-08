Madrid pide no salir de casa mientras Euskadi llega a su récord de contagios

La Comunidad de Madrid concentra ahora todas las miradas. Las transmisión del coronavirus está fuera de control en algunas zonas, especialmente en los barrios y poblaciones de renta más baja. Por este motivo las autoridades autonómicas dieron ayer un paso adelante, recomendando a sus ciudadanos no salir de casa ni viajar si no es imprescindible.

«Las cosas van mal y si no se atajan habrá muchos muertos». Eso dijo el jueves el portavoz gubernamental Fernan Simón, dejando entrever con datos y referencias que la principal patata caliente está ahora en Madrid. En los datos del Ministerio de Sanidad se han sumado este viernes otros 8.148 contagios notificados, de los que 3.650 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que ha notificado 1.199.

¿Cómo afrontar la proliferación de un virus que no se ha sabido atajar antes? El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, el hombre de confianza que la presidenta regional Isabel Ayuso puso al frente de la estrategia anticovid, recomendó ayer en declaraciones ante varios medios que los «madrileños eviten los viajes innecesarios» y que «se queden en casa todo los posible», aunque en algunas de sus intervenciones limitó el consejo a los habitantes de las áreas más afectadas. Eso sí, sin precisar cuáles eran éstas.

Al margen de la recomendación, Zapatero apuntó que se estudiaban otras medidas más drásticas, entre las que no estaba sobre la mesa el confinamiento ni que sea parcial de algún barrio. Una decisión de este calado no cree que sea necesaria "mientras la presión asistencial sea asumible y por ahora lo es".

Madrid ya está a la cabeza en número de personas hospitalizadas por covid-19, con 1.245, frente a las 978 de Catalunya o las 512 de Aragón. Estos números no serían importantes si no fueran creciendo día tras día. Tres centros hospitalarios madrileños comunicaron esta semana que posponían operaciones programadas y liberaban citas para dar cabida al previsible incremento de infectados.

Otra de las noticias que marcó la jornada llegó del País Vasco, que contabilizó 724 nuevos positivos de covid-19, la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia, aunque este máximo coincidiera con el récord de pruebas PCR realizadas en un día, 9.121.



Datos de confinamiento

Pese a todo, este número de infectados diario es el mayor que figura en los registros del boletín epidemiológico del Gobierno Vasco. Hasta ahora la cifra más alta de contagios (723) se contabilizó el 25 de marzo, en pleno período de confinamiento.

A pesar de estos altos datos de contagios, la consejera de Salud en funciones, Nekane Murga, insistió ayer en que la situación epidemiológica actual no es comparable a la que había en el confinamiento y explicó que los técnicos opinan que Euskadi podría estar en un panorama similar al comprendido entre el 8 y el 10 de marzo, cuando todavía no se había decretado el estado de alarma. La consejera llamó a los vascos a «dar un paso al frente en la prevención» y para ello pidió que los niños no jugaran juntos en espacios públicos y a que los mayores se movieran en grupos reducidos además de controlar el número de personas con las que tienen contacto.

Tras la madrileña y País Vasco, las comunidades con un mayor número de contagios según el balance de ayer de Sanidad fueron Aragón (342) y Andalucía (303). En el otro extremo está Baleares, que no diagnosticó ningún caso nuevo, y ya van cuatro días consecutivos, mientras que Murcia comunicó 40 y Murcia 26.

De esta forma, el coronavirus sigue avanzando en España con más de 8.000 casos notificados de golpe por las comunidades y una cifra de contagios detectados en 24 horas que supera por tercer día consecutivo los 3.000; el total contabilizado desde el inicio de la pandemia asciende ya a 386.054. Sanidad también ha sumado otros tres decesos al cómputo global, que es de 28.838; de ellos, 125 han ocurrido en la última semana.

Segun los datos proporcionados ayer por Sanidad, un total de 765 personas tuvieron que ser hospitalizadas en la súltimas 24 horas, mientras que 658 fueron dadas de alta en un día. En toda la semana, han ingresado en los hospitales 1.467 personas, 131,175 desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay repartidos en 313 centros unos 4.703 enfermos