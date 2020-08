Tres de cada 10 nuevos contagiados en la C. Valenciana tienen menos de 29 años

El verano parece que no ha servido para relajar el avance de la pandemia de Coronavirus en la Comunitat Valenciana. Desde el fin de estado de alarma el pasado 21 de junio y según los datos oficiales por edad que publica la Conselleria de Sanitat, los casos se han disparado, especialmente entre los más jóvenes. Desde entonces, los infectados de hasta 29 años suponen más del 35% de los nuevos contagiados por coronavirus en la Comunitat Valenciana. Son, con diferencia, el grupo de población que más ha crecido en contagios al casi triplicar el número de positivos en dos meses.

La comparación de cifras confirma que si bien en junio los menores de 29 años suponían apenas el 9 % del total de infectados, ahora dos meses después esta cifra se multiplica hasta llegar a 17,78 %. En términos absolutos, y según el total de positivos que publica la conselleria confirmados esta franja de edad suma 4.718 infectados, 3.050 casos más que en junio.

Esta tendencia ya se apreciaba en junio, tal como adelantó Levante-EMV. Entonces semana tras semana, los datos publicados por la conselleria constataban que el crecimiento relativo entre los más jóvenes era con creces superior al que se experimentaba en franjas de edad más avanzada. Los mayores eran más prudentes y los contagios entre edades superiores a los 65 años no crecían al mismo ritmo Había comenzado la desescalada y la voz de alarma surgió al comparar los casos contabilizados en abril con los de junio. El 12 de abril, solo 58 personas (23 hombres y 35 mujeres) de entre 10 y 19 años se habían contagiado. El 21 de junio ya eran 287, y ahora 1.103. En total, 816 casos más en dos meses, casi tres veces más.

Lo mismo sucede con el siguiente tramo de edad. Hace dos meses, el registro oficial contemplaba 1.211 positivos con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años. Suponían el 6,7 % del total de contagiados. Ahora, la última cifra eleva a 2.961 los infectados, 1.750 más. Su peso dentro del total de infectados casi se ha duplicado y suponen ya el 11,1 %. El crecimiento desde junio de este grupo de población es del 144 % y de entre todos los nuevos infectados en este últimos dos meses, el 20,2% tiene entre 20 y 29 años. En términos absolutos es el grupo de población en el que más contagios se han detectado.

En el otro lado de la balanza están los grupos con edades más avanzadas. Entre los mayores de 90 años el crecimiento es del 10 %. En junio eran 835 infectados, ahora 925. Solo 90 nuevos casos sobre los 8.659 registrados. Apenas el 1% de los nuevos contagiados tiene esta edad. Lo mismo sucede con los mayores de 60, 70 y 80 años. Suponen el 17 % de los positivos reportados en estos últimos sesenta días, 1.477 pacientes. El resto de tramos de edad resulta especialmente sensible a los crecimientos que experimentan los más jóvenes y son los primeros en verse afectados. Los menores que viven con personas de mayor edad actúan como "caballos de Troya". En la mayoría de casos, la infección pasa desapercibida entre los más pequeños, de ahí que durante los primeros meses de pandemia no emergieran tantos casos como ahora casos dado que no se les hacía pruebas PCR a los asintomáticos. Sin embargo, esta asintomatología no merma la capacidad potencialmente infecciosa para su entorno. Este hecho podría explicar el comportamiento del avance del virus entre los mayores de 30, 40 y 50 años. En dos meses, los nuevos positivos en estas edades han crecido un 11,7, un 16,3 y un 17,8 %, respectivamente. En total, suman 4.042 casos nuevos, el 46,6 % del total registrados de junio a agosto. Los mayores de 50 años han registrado 1.108 casos nuevos, mientras que la franja de edad comprendida entre los 30 y 39 años es junto con la de 20 y 29 la que más crece en términos relativos, con 1.539 nuevos positivos, el 17,7 % del total de positivos detectados en la Comunitat desde el fin del confinamiento.



Casi 8.000 positivos más

El recuento de contagiados que publica la Conselleria de Sanidad segregado por edades y sexo permite tomarle el pulso a la pandemia en grupos más pequeños y conocer si las medidas tomadas por la Generalitat Valenciana para atajar el galope del virus están funcionando o no. Para ello, la conselleria tiene en cuenta todos los positivos registrados por PCR y test de anticuerpos. Este cambio de criterio eleva la cifra total de contagiados en la Comunitat Valenciana desde marzo a 26.524 personas, 7.859 más que la cifra oficial que diariamente actualiza la Generalitat Valenciana, que solo tiene en cuenta los positivos por PCR.