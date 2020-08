Sanitat relaciona el récord de casos con el aumento de pruebas PCR

La Comunitat Valenciana ha registrado la cifra más alta de contagios de toda la crisis sanitaria. Los 772 nuevos casos detectados en todo el terriorio valenciano en el día de ayer marcan un nuevo récord respecto a la anterior cifra más alta, fechada el pasado 29 de marzo cuando se detectaron 750 casos. No obstante, pese a lo alarmente de la cifra, la situación no es la misma que el pasado marzo.



Entonces, dos semanas después del inicio del confinamiento y del estado de alarma, se realizaban muchas menos pruebas diagnósticas PCR, por lo que la capacidad de detección estaba, posiblemente, muy por debajo de la situación real de expansión del virus. Para la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, las cifras de hoy "reflejan la eficacia del sistema sanitario en la detección precoz de nuevos contagios y en el rastreo de todos los contactos". No obstante, desde la cartera que dirige Ana Barceló insisten en que "la alerta sanitaria persiste y no se puede bajar la guardia".



"Pido a todo el mundo cautela y sentido común. El incremento incesante del número de contagios nos indica claramente que toda prudencia es poca. Si todas las personas ponemos de nuestra parte, podremos hacer frente al virus con una fuerza mayor", ha dicho la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.





Más información del coronavirus hoy en Valencia y la actualidad del día