El Gobierno apuesta por la presencialidad y grupos estables en el nuevo curso

A 48 horas de la reunión prevista hoy entre la ministra y los consejero autonómicos para hoy, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros autonómicos de Educación mantuvieron ayer una reunión para concretar los temas y medidas a tomar de cara al inicio del curso en la Conferencia Sectorial que presidirán los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Educación, Isabel Celaá.

El Gobierno planteó ante las comunidades autónomas, al igual que ha hecho en días anteriores, la presencialidad como principio general en 'la vuelta al cole', así como que grupos estables de convivencia sean «obligatorios» hasta segundo de Primaria y «recomendables» en el resto de niveles de esta etapa, según señalaron diferentes responsables autonómicos presentes en la Comisión de Educación. El encuento ha servido para poner sobre la mesa la posibilidad de establecer «líneas generales de refuerzo» de las medidas de actuación en el retorno a las aulas que se han llevado a cabo para preparar la vuelta a clase. En todo caso, el ministerio ha trasladado a las autonomías que el retraso o no del calendario escolar corresponde a cada una de ellas. Una de las comunidades que ya ha decidido retrasar el calendario es Madrid.

Durante la reunión, Andalucía ha pedido al Ministerio que deje claro que la no asistencia a los centros educativos «no es un opción en la enseñanza básica». «Todas las comunidades autónomas estamos trabajando en la misma línea para garantizar la vuelta a las aulas en condiciones de seguridad en coordinación con las consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad», declaró posteriormente la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, quien también advirtió de que para facilitar los grupos estables de convivencia hay que flexibilizar la homologación de las titulaciones del profesorado para que puedan dar docencia de distintas áreas y materias.

Pocas horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había recalcado que el curso escolar debe comenzar con normalidad durante su comparecencia tras el primer Consejo de Ministro celebrado después del parón estival. «El curso escolar debe iniciarse con normalidad, eso es lo que quiere el Gobierno de España y en eso está trabajando con las comunidades autónomas, esa es la hoja de ruta y no hay otra, se lo debemos a los padres, madres, alumnos, a nuestros hijos, hijas, profesores y trabajadores», declaró.



Concertación

El secretario de Estado defendió la concertación con las comunidades autónomas para garantizar que el sistema educativo funcione, algo que «no siempre es sencillo», al tiempo que destacó que la pandemia ha servido para profundizar sobre cuáles son los modos de organizar un sistema tan descentralizado como el español. «El modo que un ministerio como el nuestro, que tiene las competencias en buena medida transferidas, tiene que trabajar para asegurar que el sistema educativo funciona tiene que estar basado en la concertación y la búsqueda de acuerdos territoriales e interautonómicos. Eso tiene sus propios canales y ritmos y no siempre es sencillo, menos en una situación como esta», declaró.

En una entrevista con 'Cuadernos de Pedagogía' Alejandro Tiana considera que no se debe hacer lo mismo en todo el territorio, pero sí cree que algunas cosas deberían coodinarse para que fueran semejantes, aunque no sean idénticas, algo que considera un «desafío». Y advierte que hay que hacer un esfuerzo de presencialidad, «sobre todo con los más pequeños», de Infantil y Primaria, porque si no estas generaciones van a tener 'handicap' que se va a notar.