Los médicos recomiendan que los alumnos coman en las aulas o el patio

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos considera que la apertura de los centros educativos debe ser una prioridad social y sanitaria para las autoridades, a las que advierte que la vuelta al colegio debe producirse de manera «ordenada» y con las «condiciones apropiadas de seguridad».

Así, desde el órgano director de los médicos presentaron una serie de medidas en el noveno informe de la Comisión Asesora COVID-19-Organización Médico Colegial (OMC) que abordan desde los controles de temperatura, la exposición a personas infectadas o los síntomas en el colegio hasta cómo afrontar esta situación en estudiantes con discapacidad o en situaciones vulnerables.

Entre las medidas más importantes, además de incidir en las básicas sobre distanciamiento físico, higiene de manos frecuente y uso correcto de la mascarilla, se pide que los almuerzos y comidas de los estudiantes «sean en el aula o en pequeños grupos al aire libre, en lugar de en comedor».

Esta es una de las posibilidades sobre las que se están organizando los centros educativos por si en los comedores no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad. Ante ello, se han comprado carros para llevar la comida, bandejas y material para la desinfección de las mesas una vez se acabe la hora de la comida.

Clases abiertas

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, destacan la importancia de «evitar contactos con superficies como pomos de las puertas» que sean tocadas por mucha gente. La solución es no cerrarlas así como «mantener abiertas algunas ventanas, aunque la climatización esté activa». El objetivo es no sólo evitar numerosos contactos sobre una misma superficie sino conseguir aulas ventiladas en las que no se concentren las partículas respiratorias en las que puede viajar el virus.

Otra de las medidas que reclaman es que los centros cuenten con «circuitos bien delimitados de vigilancia epidemiológica para detección precoz de casos y aislamiento de positivos y contactos». Asimismo, reclaman que los horarios escolares y laborales «deben facilitar la conciliación para evitar que los abuelos o familiares convivientes de edad avanzada o vulnerables tengan que asumir la tarea de llevar y traer a la casa a sus nietos» y que el transporte al colegio sea «lo más seguro posible». Para ello, pide «en el caso del transporte escolar asegurar asientos fijos para cada niño, uso de mascarillas, y apertura de ventanillas».

Todas estas medidas, indican, deben aplicarse, «sin dilación». Por todo ello, los médicos señalan que «los responsables políticos e institucionales del sector educativo tienen un reto fundamental ante ellos: se les debe pedir un esfuerzo y compromiso especial, y recordarles que deberán rendir cuentas en el futuro».