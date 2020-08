Obert el termini perquè els centres educatius s'inscriguen en el programa "Resistències artístiques"

El Consorci de Museus ha resolt la convocatòria pública «Resistències artístiques» de processos artístics en entorns educatius, per mitjà de la qual s'han seleccionat 30 projectes artístics que es desenvoluparan al llarg del curs 2020/2021 en centres educatius d'Alacant, Castelló i València.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d'aprenentatge, i es busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen art i educació i que impliquen la comunitat educativa. Els centres que vulguen participar en el programa poden inscriure's en la convocatòria que ha obert el Consorci de Museus en col·laboració amb el Cefire Artisticoexpressiu, fins al 20 de setembre al següent enllaç: https://www.consorcimuseus.gva.es/convocatorias/resistencies-artistiques-convocatoria-per-a-centres-educatius/.

Aquesta convocatòria disposa d'una inversió de 252.000 euros (8.400 euros per a cadascun dels projectes) i està dirigida a artistes, investigadors i investigadores i professionals de la mediació cultural que desenvolupen el seu treball en l'àmbit de les pràctiques col·laboratives, entenent la mediació com a camp expandit que va més enllà del museu per a involucrar la ciutadania.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que «la gran resposta a la convocatòria demostra l'interés i la consolidació d'aquesta, que busca la democratització de la cultura i la professionalització del sector i especialment de la mediació cultural, un àmbit que en els últims anys ha fet un canvi de direcció cap a la investigació en les noves pedagogies com a eina per al desenvolupament personal i la participació ciutadana».

Entre les propostes seleccionades destaca una gran diversitat de llenguatges, disciplines, així com de temàtiques que busquen l'apoderament de les persones que hi participen, motivar l'interés pel seu entorn i despertar la capacitat crítica, així com la inclusió i cohesió social de diferents col·lectius.

Les propostes podran utilitzar les instal·lacions disponibles a Las Cigarreras Centre Cultural d'Alacant, el Centre del Carme de València i del Menador Espai Cultural de Castelló.



Propostes seleccionades

S'han seleccionat els projectes «Músicas brutas» d'Alba Murcia García; «Misiones pedagógicas por la inocencia suprema» de Lucía Peiró i Carmen María; «Curiosity» d'Adolf Murillo Ribes; «Sin grietas no habría mares» d'Estelle Jullian; «Marrrr. La edad de plástico» d'Helena Pilar Gómez Pérez; «Una mirada diferente» d'Escif; «Hola, estoy aquí ¿no me ves?» d'Anna Talens; «Resistències performatives» de Miguel Andrés Vicente; «Vuelo experimental» d'Olga Diego Freises; «Fluxus o el arte de vivir» de Carmela Mayor López; «Bailar en barbecho» d'Ana Extremiana Eguia; «Verdenautas» de Marco Ranieri; «Tableau vivant» de Marta Negre i «¿Fan-qué? un fanzine colectivo en imágenes» de María Sainz Arandia.

A més de les propostes «Jo, tots, ningú» d'Enric Redón Montañés; «Memòries» de Fran Rubira; «Teixir l'intangible» de Laia Porcar Rubio, «Lactobacillus-streptococcus» d'Aris Spentsas; «Slow graphics» de Chiara Sgaramella i Estela López de Frutos; «El increíble caso de la cuchara que se quedó sin palabras» d'Alma María; «La passió» d'Anna Pellicer / Miguel Romero; «Farem un foc!» Miguel Hernández Aguelo; «Habitar. Estar. Fer una llar» de Laura Úrsula Pastor; «Mi casa, mi mundo. Nuestra casa, nuestro mundo» de Dolores Domingo Garcerán; «Sincronías. Contactos» de Marc Larré Miranda; «La imagen como espejo. La imagen como ventana» de Laura García Berlanga; «The soundpainting project» d'Óscar Vidal Belda; «Juntxs y revueltxs» de Colectivo Albuga; «Mascarada» de Víctor García Moreno i «Botem per crear juntes!» de Josep Maria Aragay.

El jurat ha estat integrat per Joaquín García Giménez (a proposta de l'Associació Valenciana de Professorat de Dibuix, AVPD); Beatriu Codonyer (a proposta d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló, AVVAC); Pepa Ortiz Romaní (a proposta del Cefire Artistiscoexpressiu) i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.