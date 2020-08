El plan de Bonig para la vuelta al cole: enfermería, clases por streaming y test

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha presentado esta mañana cinco medidas concretas para una vuelta al cole segura que ha remitido a Puig: enfermería escolar, clases en directo por streaming, test masivos, protocolos claros y medidas para la conciliación".

Isabel Bonig ha manifestado en rueda de prensa esta mañana que "nosotros no nos hemos ido de vacaciones y, proponemos medidas concretas tras reunirnos en numerosas ocasiones con la comunidad educativa. Mientras PSPV, Compromís y Podemos están de vacaciones, el virus no se toma vacaciones. Hoy, finalmente, a solo diez días del inicio de curso, se reúnen Puig, Barceló y Marzá por fin, cuando vemos que la situación en la Comunitat Valenciana es preocupante. Le recomiendo a Puig que se de una vuelta por los centros de salud y los hospitales y verá cuál es la verdadera realidad".

Para Bonig, "todo son ximoanuncios pero no cumple con nada. Prometió ayudas a autónomos, pero dos de cada tres se han quedado sin ayudas. Prometió ayudas al turismo y nada. Anunció ayudas a la vivienda a los afectados por la DANA. Solo el 3% han sido resueltas. De los 25 millones solo han pagado 146.000 euros. Dijo que haría test masivos pero somos la quinta autonomía con peor tasa de PCR hechas. Cuando la media española es de 106 test por cada mil habitantes, aquí es de 90. Dijo que alcanzaría un acuerdo con los MIR y ni siquiera les atiende ni se reúne con ellos. Se marcharán a otras comunidades por la desidia de Puig. Mientras, Podemos y Compromís siguen desaparecidos sin hacer nada. Oltra y Dalmau no están. En el Consell no hay nadie".

La líder popular ha señalado que "Puig y sus 330 intocables del Consell que son altos cargos son incapaces de bajarse el sueldo o renunciar a alguno de sus privilegios ni siquiera por dignidad. Mientras, miles de valencianos siguen sin cobrar el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de inclusión, los ertes o el turismo se hunde".



Cinco medidas concretas



La presidenta del PPCV ha explicado que "en el PPCV no solo fiscalizamos al Consell y criticamos, también ofrecemos medidas concretas. A Puig le venimos enviando propuestas y no nos ha hecho ni caso. Le reitero nuevas medidas consensuadas con la comunidad educativa que debería aplicar y que hoy mismo le vamos a remitir de nuevo: implantar la enfermería escolar en cada centro, plan de digitalización con clases en directo por streaming, prevención con test a toda la comunidad educativa, protocolos claros y medidas para la conciliación familiar".

"En cuanto a la enfermería escolar, es fundamental para controlar los centros educativos. El virus solo se puede atajar con una detección precoz. De esos 207 millones que tienen que venir desde Madrid, 58,8 deben ir a implantar la figura de la enfermera escolar para controlar planes, medidas sanitarias, coordine la acción con los centros de atención primaria que están saturados. Hay dinero, es una cuestión de gestión. Nos sumamos a la petición de sindicatos como UGT y CCOO en Madrid donde piden la enfermería escolar ya", ha indicado.

En segundo lugar, Bonig propone un "plan de digitalización con clases retransmitidas en directo por streaming, especialmente en secundaria. Proporcionando una tarjeta de datos y webcam en las clases. Hay que hacer un sobreesfuerzo para facilitar la digitalización a las familias más vulnerables".

En tercer lugar, prevención con test a toda la comunidad educativa. "Es necesario detectar precozmente a los asintomáticos que están contagiados. Además hay actividades extraescolares, transporte, comedores, aseos, salidas y entradas€ Es necesario test a todos. Es lo que hace Europa, Galicia, Madrid y Cataluña. Pero llegan tarde. No lo tienen ni previsto. En todos los municipios se pueden hacer pruebas rápidas".

En cuarto lugar, poner en marcha "protocolos claros en Educación porque hay muchas dudas sobre limpieza e higienización". En quinto lugar, la conciliación familiar. La izquierda habla mucho de conciliación, pero la conquista de derechos sociales no se hace de boquilla sino trabajando. Hemos presentado un proyecto de ley pero Puig, que no tiene nada mas que palabrería, no hace nada al respecto".

Isabel Bonig ha indicado que "le hemos enviado a Puig esta propuesta de nuevo. Estamos ante un Consell paralizado, mastodóntico, sin acción, dividido y peleado. Nos preocupan los valencianos. Por responsabilidad le vuelvo a ofrecer a Puig nuestro apoyo y medidas concretas para aplicarlas de cara al inicio de curso. Aquí tiene al PP para ponerlas en marcha".



"La situación se les ha ido de las manos"



Para Bonig, a Puig "se le ha ido la situación de las manos. Ahora vemos que no tenía plan ni antes de la pandemia, ni durante, ni después, ni ahora. Hacen falta rastreadores, más personal sanitario en vez de abandonar a los Mir que amenazan con irse por la incapacidad de Puig para sentarse y alcanzar acuerdos como en otras comunidades autónomas".

Respecto a la situación epidemiológica y las medidas anunciadas por Sánchez, Bonig considera que "hay un lío jurídico y eso es lo que no puede ser. Es responsabilidad de Sánchez que se puedan adoptar medidas con criterios de igualdad en toda España, con un marco jurídico claro para toda España. Dar a las comunidades instrumentos legales claros. Apelamos a la responsabilidad del presidente del gobierno".

Por su parte, la portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, ha mostrado su preocupación por que la realidad se ha llevado por delante el plan de contingencia previsto por Educación para el inicio de curso. "Solo encontramos mentiras e improvisaciones. Puig Intenta blanquear su imagen y posicionarse a nivel nacional diciendo que es un plan consensuado pero eso no es cierto como ya lo han desmentido numerosas organizaciones educativas como Covapa, Fecapa, Concapa, Anpe, los alumnos€ no hay ningún acuerdo. Venden una imagen falsa que no es real. Intentan hacer una vuelta al cole basada en la propaganda y no en la eficacia". También ha indicado que "el Consell está maltratando a los docentes al considerarlos también como personal de bajo riesgo y no hacerles test"