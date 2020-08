Sanidad detecta 772 contagios en 24 horas, el peor registro hasta ahora

La Conselleria de Sanidad detectó ayer 772 nuevos contagios de coronavirus en solo 24 horas, la peor cifra de la nueva normalidad y que apuntala una tendencia indiscutible: los brotes han dejado de ser aislados y la pandemia va a más. Para ponerlos en contexto son casi el doble de los casos registrados el sábado y el domingo y 57 más de los notificados el lunes 17 de agosto y que incluían los positivos de tres días.

Si se echa la vista atrás se podría decir, incluso, que se trata de la peor cifra diaria registrada en toda la pandemia, aunque con muchos y diversos matices. Hay que retroceder hasta el 28 de marzo para encontrar una cifra de positivos diaria tan alta (750). Esto no significa, sin embargo, que se esté de vuelta a lo peor de esta crisis sanitaria.

Por aquel entonces, con la pandemia recién estrenada los positivos diarios reflejaban solo una parte de lo que estaba ocurriendo: la más urgente. Normalmente, la prueba PCR se hacía a los casos graves y los hospitalizados y se daba por hecho que había hasta cinco veces más positivos que estaban «sin localizar» con síntomas leves o incluso sin síntomas y a los que se pedía que se quedaran en casa. En la actualidad, cerca de la mitad de esos 772 casos serán asintomáticos y una gran parte tendrán síntomas leves. Visto así, tendríamos que llegar a una cifra diaria actual de 3.750 positivos para alcanzar el mismo nivel de desarrollo de la pandemia.

No fue hasta el 26 de mayo, con el virus de bajada y suficientes pruebas PCR cuando se optó por escrutar a todos los casos sospechosos, tuvieran los síntomas que tuvieran para poder hacer una desescalada sin sustos, de ahí que las cifras del histórico sean difícilmente comparables.

Aun a sabiendas de que los 772 positivos de ahora nada tienen que ver con los de marzo, lo cierto es que el registro diario de ayer sí confirma que los contagios se están acelerando en una dinámica que no ha hecho más que crecer desde finales de julio. Desde entonces las cifras han ido in crescendo, no quizá tan exponencialmente como en marzo, pero sí de forma sostenida.



La «eficacia del rastreo»

Desde la Conselleria de Sanidad justificaron ayer que el aumento de positivos notificado se debía a «la eficacia del sistema sanitario en la detección precoz de nuevos contagios y en el rastreo de todos los contactos» aunque, en comparación, la Comunitat Valenciana está por detrás en el número de PCR por habitante que realiza.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hasta el 20 de agosto se habían hecho 534.121 PCR en la C. Valenciana, 45.220 de ellas del 14 al 20 de agosto. Esto suponía un aumento del 9 % con respecto a días anteriores pero la tasa de PCR por cada 1.000 habitantes, de 106,85 sigue por debajo de la media española, que se sitúa en el 124,20 por cada 1.000 habitantes. Así hay hasta diez regiones con tasas de PCR más sólidas que la valenciana.

Desde la Conselleria de Sanidad usaron un segundo argumento para aliviar el golpe que suponían los 772 casos en 24 horas: que la situación de la C. Valenciana con respecto a otras regiones no era igual de preocupante. Es cierto que, pese al aumento sostenido de casos, hospitalizaciones y muertes desde que empezó la nueva normalidad, la pandemia en la C. Valenciana se está manteniendo en cotas mucho más discretas a las del resto de regiones. Desde Sanidad recordaron que somos la quinta autonomía con la tasa acumulada en los últimos 14 días menor, 89,41 por 100.000 habitantes cuando la media española es de 173.

Sí, estamos mejor que el resto de España, pero todo puede terminar de torcerse. Y por ello, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, volvió a mandar un mensaje pidiendo «cautela y sentido común a todo el mundo». «El incremento incesante del número de contagios nos indica claramente que toda prudencia es poca», proclamó ayer Barceló.



Otros 4 fallecidos, 25 en un mes

Las otras dos cifras que deben preocupar de la actualización de datos de ayer son sin duda el crecimiento de personas en UCI (se pasa de 36 a 38 aunque las hospitalizaciones bajan en siete hasta las 331) y, sobre todo, los cuatro nuevos fallecimientos registrados en un día, los cuatro en la provincia de Valencia y ninguno era residente de algún centro sociosanitario.

Se supera así la barrera de los 1.500 fallecidos «oficiales» en pandemia -son 1.502 a día de hoy- y se asienta lo observado en los últimos días: las muertes han empezado a repuntar después de semanas de tregua. Así, del 24 de julio al 25 de agosto se han contabilizado ya 25 muertos y el goteo es continuo en estos días.

Los nuevos brotes detectados van acorde al volumen de positivos: son 25 con 142 casos vinculados y focos cada vez mayores como el de Pilar de la Horadada con 21 casos en un brote de origen social.

El aumento continuo de casos se sigue rastreando en el mapa de la Comunitat Valenciana gracias a la actualización de datos por municipios que hace la Conselleria de Sanidad. Con las cifras de ayer se ve que en los últimos cuatro días los nuevos casos fueron 1.329 y afectaban a 161 municipios, el doble de los que registraban nuevos positivos hace tan solo un mes.

Comparando ambos mapas, en solo un mes se puede observar cómo la mancha de nuevos contagios se ha ido expandiendo desde los núcleos más poblados hacia el interior y zonas más alejadas y lo mismo ha ocurrido en las tres provincias. El virus solo ha dejado libres al 28,5 % de los municipios valencianos, el resto -387 en total- han tenido aunque sea algún caso desde enero. Y todo esto se ve en su distribución en el mapa.

València y su área metropolitana siguen a la cabeza con más de 600 casos nuevos detectados. Por detrás de la capital, con 438 nuevos positivos, destaca Torrent, que se sitúa como la cuarta ciudad con más contagiados con 33 casos.

Sin embargo, parece que la pandemia se extiende por todo el territorio. Solo tres de las diez ciudades con más positivos desde el viernes pertenecen a València y su área metropolitana. En la otra cara de la moneda y con 32 casos nuevos, Dénia se convierte en la quinta ciudad con mayor incidencia en este periodo. De hecho, entre las 20 ciudades que más positivos han sumado en estos cuatro días, nueve son alicantinas y suman 236 casos.

Por su parte, la provincia de Castelló sigue siendo la menos perjudicada por los contagios de los últimos días. Salvo su capital, que es la tercera ciudad con más casos detectados desde el viernes, 34.