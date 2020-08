El tiempo en Valencia: Activan de nuevo la alerta amarilla por otra jornada de ola de calor

Después de una jornada de intenso calor, el tiempo en Valencia vuelve a incidir de nuevo hoy en las altas temperaturas con valores que en el interior sur de la provincia se espera que sobrepasen incluso los 40 ºC, puesto que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que en esa zona se superen hoy los 38 grados a la sombra. Por eso se ha activado de nuevo la alerta amarilla por calor en casi todo el territorio.





El tiempo en Valencia: nuevo día de ola de calor

26/08 00:06 #AEMET actualiza #FMA por temp. max en C. Valenciana. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/8qVmJoUFoM https://t.co/wkk4mGdYqh — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 25, 2020

El tiempo en Valencia hoy trae otra jornada de calor asfixiante. Foto: M. A. Montesinos

