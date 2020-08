Vuelta al cole 2020: Puig anuncia las medidas frente al coronavirus en los centros de la Comunitat

"La situación no es satisfactoria, pero está controlada. La Comunitat Valenciana está peor de lo que nos gustaria pero mejor que la mayoría". Con estas palabras, el president de la Generalitat, Ximo Puig no defendido que en estos momentos "no se dan las circunstancias" para declarar un estado de alarma total o parcial en el territorio automómico. En cualquier caso, Puig ha valorado de forma positiva que el Gobierno haya puesto este instrumento a disposición de las comunidades y ha avisado de que el Consell podría solicitarlo en alguna comarca o ciudad en función si se considerara necesario restringir la movilidad por la acumulación de casos. "Dependerá de la evolución de la pandemia", ha remarcado.

Puig ha comparecido junto al conseller de Educación, Vicent Marzá, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para desgranar los últimos detalles de la vuelta a las aulas "desde la máxima presencialidad y seguridad" y "sí o sí" a partir del 7 de septiembre.

El jefe del Consell ha defendido que la presencialidad es "lo moralmente responsable, siendo conscientes de que no hay riesgo cero y de que pueden haber rebrotes". Por eso, hoy se ha concretado un protocolo entre las conselleries de Sanidad y Educación se concretara protocolo flexible de actuación que se ajustará a lo que se determine mañana en el consejo interterritori estatal.

Puig ha dicho que los alumnos no pueden perder más calidad educativa y ha anunciado una comisión de seguimiento permanente con secretarios autonómicos para reforzar la coordinación y testar la vuelta al cole.

Para el president, la medida del estado de alarma autonómico es "el camino adecuado a la cogobernanza" entre Gobierno y autonomías y proporciona seguridad jurídica para limitar determinados derechos en algunas zonas si fuera necesario. Puig también ha dicho que el Consell estudia si acogerse a la oferta de rastreadores militares del Gobierno y la manera de implantar la app radar covid.