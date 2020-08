Cien valencianos atrapados en Tenerife después de tres días sin vuelos

Un vecino de Massanassa se fue a pasar sus vacaciones de verano a Tenerife junto a su pareja durante una semana. Los siete días de estancia en la isla más grande de Canarias fue "genial, maravillosa" pero el último día, a la hora de volver a casa, llegó el capítulo que empañó el descanso del verano: "Todavía no hemos podido volver a casa porque estamos atrapados en el aeropuerto por culpa de la falta de soluciones de Iberia", expone malhumorado D. M. desde la terminal del aeropuerto de Los Rodeos mientras acaba de comprar un billete para que su novia viaje junto a él "porque la habían separado para volver a València en otro vuelo esta noche". A la pareja de Massanassa hay que sumar también vecinos de Alzira o Sagunt.

"Parece que la solución se vislumbra y creo que esta noche volveremos a casa", aclara. La solución, según relata, trata de partir en dos este grupo de cien valencianos para viajar a Manises. Uno de ellos tendrá que coger un avión dirección a Las Palmas y de ahí volar a València. El otro grupo viajará de Tenerife a Madrid y de ahí a la capital valenciana. Este afectado valenciano asegura que "han dividido en dos el grupo de una manera arbitraria, casi a dedo, y han separado familias enteras y parejas". De hecho, él mismo, como hemos dicho, ha tenido que comprar otro billete para que su novia viaje a su lado, porque a ella le habían asignado el avión de Madrid y a él el de Las Palmas.

Esta historia del final de las vacaciones de cien valencianos en Tenerife arrancó el 25 de agosto y, con hoy, llevan tres días "sin soluciones", describe el valenciano. Según cuenta, Iberia les canceló el vuelo del pasado martes a las 22.30 horas por condiciones climáticas: "Era previsible porque había mucha niebla" y les emplazaron a un vuelo a las 15.35 horas del día siguiente donde habían 37 plazas libres: "A partir de ahí empezó la pelea, sin ningún tipo de orden porque el que era más rápido, el que era más pesado, conseguía los billetes para volver a València".

El vecino de Massanassa y su pareja consiguieron entrar en ese vuelo y durmieron en un hotel financiado por Iberia: "El miércoles nos comunicaron que a las 37 plazas libres solo podían acceder 19 personas y el resto de personas teníamos que quedarnos en el hotel para otro vuelo a las 22.00 horas". Minutos después también les comentaron que al menos 4 personas más se tenían que quedar un día más, sin dar nombres ni decir quiénes son. Con esta situación, un grupo de personas decidieron acudir directamente al aeropuerto, "ya que desde el número de atención al cliente no gestionaban ningún vuelo". Y conforme iban pasando los días, la acumulación de personas para volar a València aumentaba, según manifiesto D. M.

Después de un día (más) en el aeropuerto, estos valencianos lograron realizar la facturación de equipaje y la compañía les anunció que el vuelo llevaba retraso: "Nos juntamos cien personas esperando para el embarque, casi sin mantener distancia de seguridad porque lo que queríamos era subir al avión para no quedarnos, de nuevo, en Tenerife. Una hora después nos comunicaron que el vuelo estaba averiado y nos dijeron que teníamos que quedarnos un día más y exigimos hablar con un superior. No nos solucionaron nada y la compañía decidió llamar a la policía de Tenerife para intentar que no protestásemos más", expone el afectado valenciano.

Ahora parece que el desenlace de este letargo esta cerca pero, desde Tenerife, los cien valencianos atrapados en el aeropuerto de Los Rodeos después de tres días sin vuelos aseguran que "estamos indignadísimos y agotados". "No achaco lo que nos ha pasado al coronavirus, sí que es verdad que se flotan menos aviones ahora, pero ha sido una mala gestión de la aerolínea", concluye D. M.

