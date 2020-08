El Consell estudia prohibir las reuniones de más de diez personas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha admitido que el Consell está valorando la posibilidad de prohibir las reuniones de más de diez personas en la Comunitat Valenciana, una medida que ya se ha adoptado en Cataluña y en Murcia, donde la limitación es de seis personas.



El jefe del Consell ha indicado que "evidentemente" esta cuestión está encima de la mesa al ser preguntado en rueda de prensa sobre si el Consell, ante el avance de la epidemia, está dispuesto a dar este paso.

"Vamos a tomar las decisiones de acuerdo con la evolución de la pandemia y en función de ello se tomará más medidas", ha indicado Puig. Con todo, el jefe del Consell ha manifestado que la semana pasada se tomaron ya nuevas medidas que tienen que ver con la restricción del ocio y que incluía también la recomendación de que las reuniones sociales no superan las diez personas. No obstante, esta cuestión era una recomendación y no una obligación.

El presidente ha subrayado que hay esperar a ver el resultado de estas restricciones, una evaluación que debe hacerse al menos hasta que hayan pasado catorce días. Puig ha insistido en otras cuestiones de protección como el uso de la mascarilla, el respeto de la distancia social y, sobre todo, la ventilación de los espacios. Con todo, "la cuestión sobre los grupos está evidentemente encima de la mesa", ha añadido.



Por su parte, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha insistido en que en estos momentos estamos en manos de la "responsabilidad individual" ya que, ha dicho, por muchas normas que se aprueben desde el Gobierno o desde el Consell no habrá freno a la epidemia si las personas buscan subterfugios para vulnerar la norma: "Si se cierra el ocio nocturno y la gente se traslada a una plaza", no sirve de nada.