La transmisión del virus se agrava con otra cifra inédita: 829 positivos

La situación se está complicando, y por momentos, en la Comunitat Valenciana. Lo que parecía una cifra récord aunque puntual de positivos detectados, los 772 del martes, y que podían explicarse por un cúmulo de resultados en laboratorio, volvió ayer sin embargo a superarse. La Conselleria de Sanidad notificaba ayer la detección de otros 829 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas confirmando la tendencia de que la pandemia vuelve a acelerarse y la transmisión del virus se está agravando.

Para la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la explicación a este aumento de positivos es una mayor capacidad de detección. «Se está produciendo un crecimiento sostenido del número de casos ya que existe una mayor capacidad de detección», defendía ayer. En contra de lo que sucedía en plena pandemia, ahora se intenta localizar a todos los contagiados y no solo llegar a los graves, algo clave para evitar una segunda gran ola. En cierta manera si se hacen más pruebas es normal que se detecten más casos, pero si la transmisión está controlada, aunque se hagan más pruebas no se encontrarán más positivos.

La clave para dilucidar si la transmisión está o no descontrolada la da la tasa de positividad: cuántos positivos se encuentran por PCR realizada. De hecho, desde la conselleria apuntaban que los 829 positivos salían de haber realizado un total de 9.403 pruebas PCR en un día. Salvando las distancias de que puede haber un decalaje temporal entre pruebas y notificaciones, una positividad del 8,81% no es un buen dato.

Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, consideran que un nivel de positividad «adecuada» para poder asegurar que la transmisión del virus está controlada sería del 5 % o menor. En este caso, la Comunitat Valenciana está tres puntos por encima. Se deberían de hacer, incluso, muchas más pruebas para poder asegurar que el rastreo está siendo efectivo y no hay contagios que se escapan.

Otro dato a priori no tan positivo es el porcentaje de asintomáticos que se detectan en estas pruebas. Según apuntaron ayer fuentes de la Administración son el 40 % de los nuevos contagios. La cifra, sin embargo, ha ido cayendo conformen pasaban las semanas. Hace un mes, por ejemplo, y según los informes oficiales del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, la Comunitat Valenciana lograba detectar casi el mismo porcentaje de contagiados sintomáticos que de no sintomáticos, al 50 %, señal de que el rastreo se estaba ampliando a todos los contactos estrechos de un positivo que epidemiológicamente son relevantes y no solo a los que muestran síntomas. El porcentaje, sin embargo, ha ido decayendo conforme han pasado las semanas de verano y la situación se ha ido complicando, visibilizando que hay una parte de contactos a los que no se llega y que, pese a no tener síntomas, pueden ser contagiosos.



Más ingresos y otro fallecido

Y mientras unas curvas siguen subiendo, las siguientes empiezan también a coger impulso. De esta forma, ayer los hospitalizados volvieron a subir: son ya 335, cuatro pacientes más que ayer, 39 de ellos en la UCI. La prueba de esta evolución se ve, por ejemplo, en la provincia de Castellón. De no tener pacientes en UCI durante muchas semanas, hace varios días que ya tienen a tres personas en cuidados intensivos y a otros 27 en planta. El resto están distribuidos en Alicante, con 89 hospitalizados (14 en UCI) y 216 en Valencia, 22 de ellos en UCI.

Aunque, por ahora, la presión asistencial es mínima, según los expertos, terminará por aumentar si se mantiene el aumento de casos. Ayer, de nuevo, se sumó otro fallecido a la lista de víctimas «oficiales». Otra persona de la provincia de Valencia y ya son 26 en el último mes, 1.503 desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, y en consonancia con el aumento de casos, Sanidad ha detectado otros 26 brotes nuevos con 119 positivos relacionados. Y como viene siendo habitual, salvo cuatro de ellos originados en ámbito laboral, el resto proceden de un contagio en el ámbito social ya sea entre amigos o familiares.

Por último, otros tres residentes en centros de mayores dieron ayer positivo. Son ya 37 las residencias con algún caso positivo y cuatro permanecen intervenidas.

La Conselleria de Sanidad debía decidir ayer si ampliaba o no las medidas extraordinarias que aprobó para contener el virus en València capital y que están en vigor hasta mañana viernes después de 14 días. El acuerdo entre autonomías del lunes 17 superó, sin embargo, la mayoría de las medidas aprobadas como en lo relativo al ocio nocturno pero sí están en vigor otras en exclusiva para la capital como la prohibición de visitas en residencias de mayores.