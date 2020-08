La prohibición de reunirse más de diez personas en València se mantiene 14 días

Hasta el 11 de septiembre seguirá estando prohibido reunirse con más de 10 familiares o amigos en el ámbito privado en València, así como visitar a ancianos en residencias que estén en la capital o permitir que estos hagan salidas que no sean de extrema necesidad dada la incidencia del virus en la ciudad.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicará hoy la medida adelantada ayer por la tarde por la consellera de Sanidad, Ana Barceló y que prorroga 14 días más las medidas extraordinarias contra el virus que estaban en vigor en exclusiva para la capital del Túria desde el pasado 14 de agosto y que se extinguían hoy viernes.

En principio, y según explicó la consellera, la norma que hoy se publica afectará a esas dos limitaciones, las dos más restrictivas, pero al menos durante la próxima semana siguen también en vigor tanto en la capital como en el resto de la C. Valenciana las dictadas de forma coordinada en toda España y que afectan al cierre del ocio nocturno y a la limitación de horarios en bares y restaurantes y la «recomendación» en este caso de no juntarse más de 10 personas en reuniones sociales. Con respecto a esta última normativa, la Conselleria de Sanidad decidirá la próxima semana si también se prorroga o no, dependiendo de la situación epidemiológica.

La justificación dada ayer por Barceló para ampliar estas medidas es que València sigue siendo un foco importante de nuevos contagios: concentra el 33 % de los nuevos contagios totales según la última actualización de datos por municipios de Sanidad, el 48 % si se cuentan los positivos del área metropolitana.



Cambia el origen de los casos

Con datos aportados ayer, parece que las medidas de cierre de ocio nocturno impuestas en toda España ya están teniendo impacto, no el número de casos pero sí en su origen. De los brotes detectados, el 11,6 % eran del ámbito laboral, 67,7 % se producían en el ámbito social, es decir, las reuniones con familiares y amigos mientras que en el ocio nocturno eran el 4,8 %. Hace solo una semana, los brotes originados en el ocio nocturno eran del 13 % y, de forma paralela, los contagios sociales procedían en el 60 % de casos de encuentros con familia y amigos. Los datos apuntan a un «trasvase» del origen de los casos pero no hay, en principio, una reducción efectiva en los nuevos positivos, al menos que pueda ser detectada por ahora ya que esta semana el aumento de casos es «sostenido», según reconoció Barceló, y ha habido dos días con récord de notificaciones de positivos. Cabe recordar que a día de hoy se estarían detectando los contagios de hace 10 días.

La consellera reconoció que este trasvase existía. En sitios donde se habían anulado citas festivas se estaba viendo que se cambiaban por reuniones «familiares y sociales» donde no se observaban las medidas de precaución.

La solución, sin embargo, no es fácil ya que pese a la «prohibición» expresa de reunirse más de 10 personas en la capital en el ámbito privado, la consellera reconoció que el seguimiento de esta medida había que fiarla a la «responsabilidad» de los ciudadanos. «Confío en el trabajo de la Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», aseguró la consellera aunque sin aportar datos de si se habían tramitado ya denuncias por este tipo de infracciones en la capital pero «no podemos poner un policía detrás de cada familia o cada reunión».

«Tenemos que aprender a ser corresponsables y exigir responsabilidad porque no vamos a tener medios suficientes para controlar lo que sucede en el ámbito privado», abundó la consellera que volvió a pedir prudencia y mantener las medidas de prevención como mascarillas, distancia de seguridad y lavado de manos también en estos momentos de encuentros familiares «donde se baja la guardia porque nos confiamos. Nos tenemos que acostumbrar hasta que haya una vacuna».

Habrá que esperar al próximo jueves para conocer si el Consell decide mantener las medidas de cierre de ocio nocturno y resto de limitaciones en la hostelería que aplican para toda la C. Valenciana o si restricciones más concretas como las de València se amplían a otras zonas como su área metropolitana con una alta incidencia.