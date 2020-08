España suma 9.779 nuevos casos y ya supera los 29.000 muertos

El Ministerio de Sanidad notificó ayer viernes otros 9.779 contagios de coronavirus, de los que 3.829 fueron diagnosticados en las pasadas 24 horas. También informó de que la cifra de muertes por la pandemia ascendió en 15 personas y ya alcanza los 29.011 fallecidos en total. Madrid sigue acaparando la mayor parte de los nuevos contagios, uno de cada tres de los notificados en las pasadas 24 horas, y la presión hospitalaria en la capital también aumentó un punto, hasta el 14 %.

Subió también un punto porcentual la presión asistencial en todo el territorio, que pasa del 5 al 6 %, después de que se produjeran 188 nuevos ingresos. Las camas ocupadas por pacientes de la covid son 6.224, de las que 751 son de cuidados intensivos (UCI).

A Madrid, que tiene la mayor tasa de ocupación hospitalaria por la pandemia (14 %), le sigue Aragón, que se mantiene en el 13 %, el País Vasco, que continúa en el 10 % y Baleares, con un 9 %. En Madrid hay 200 pacientes de coronavirus en cuidados intensivos. Las siguientes comunidades con más camas UCI por covid son Cataluña, con 151, Andalucía, con 68, y Aragón, con 62.



Casi 440.000 contagiados

Así, los fallecidos por la pandemia en los últimos siete días ascienden a 129, de los que 53 eran de la Comunidad de Madrid. En el mismo periodo, ingresaron en una UCI el mismo número de personas, 129. Con estos datos, la cifra de contagiados desde el inicio de la pandemia se elevó ayer a los 439.286. En los últimos siete días fueron diagnosticados 43.747 mediante una PCR, algo más de un tercio en Madrid (13.391).

En las últimas 24 horas y después de Madrid, el País Vasco sería la segunda región con más positivos (730), seguida de la Comunitat (690) Andalucía (401) y Canarias (267). En el otro extremo, Baleares no ha comunicado ningún diagnóstico y Murcia 29. La tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) asciende a 93,03; la más alta vuelve a ser Madrid, muy por encima de esta media y con 200,96, seguida de La Rioja, con 161,93.



Decisiones judiciales

Otro de los aspectos que marcaron la jornada de ayer fue la ratificación judicial de algunas de las medidas sanitarias del ejecutivo central en las comunidades de Madrid y Bacelona. En primer lugar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó ayer las medidas sanitarias del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, porque señala que es innecesaria la autorización judicial para poder aplicarlas en la Comunidad de Madrid.

En su sentencia, la Sala estima el recurso de apelación del Gobierno autonómico y anula el auto del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Madrid, quien no ratificó la orden regional que prohíbe fumar si no se mantiene la distancia de seguridad y decreta el cierre del ocio nocturno. Para más controversia, el juez precisó días después a los medios que él no anuló nada y que la disposición regional está vigente, si bien el Ejecutivo regional dijo que esperaría «por prudencia» a que el TSJM se pronunciara y les clarifique como actuar en la Comunidad.

En Barcelona, se avaló, en contra del criterio de la Fiscalía, la resolución de la Generalitat que prohíbe en toda Cataluña las reuniones de más de diez personas, al entender que es una medida «absolutamente necesaria» para frenar la propagación del coronavirus y evitar un nuevo confinamiento. En un auto, que se puede recurrir, la titular del juzgado de lo contencioso número 13 de Barcelona acuerda ratificar, durante un plazo de quince días por el momento, las medidas aprobadas por la Generalitat, que limitan las reuniones sociales a un máximo de diez personas tanto en el ámbito público como en el privado.

En su auto, la juez avala la decisión de restringir las reuniones durante el menos quince días, al considerar que la medida es adecuada para atajar la propagación del coronavirus, puesto que es el ámbito social y familiar donde están aumentando los contagios, y teniendo en cuenta que solo limita «mínimamente» la libertad individual.



Aumento de test

En el plano europeo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, apostó este viernes por una mayor coordinación de los gobiernos de los países miembros a la hora de tomar medidas e imponer restricciones para hacer frente a los rebrotes de covid-19, en un contexto en el que cada país está tomando medidas distintas. Tras participar en una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Berlín, explicó que había hablado con muchos de sus colegas y que comparten la necesidad de «buscar una armonización». Según dijo, la respuesta podría ser «tal vez una inversión mayor en testeo como manera de generar confianza entre los ciudadanos que se mueven a través de las fronteras».

Después de la reunión, González Laya detalló a los periodistas que los ministros europeos no habían hablado de cierre de fronteras en caso de rebrotes, pero sí «de buscar una mayor coordinación» en un contexto en el que cada uno está tomando sus propias medidas.