Colas de nueve kilómetros entre la V-21 y la AP-7 en dirección a València

El regreso de las vacaciones este domingo, el último del mes de agosto, deja retenciones en la V-21 y en la AP-7 de hasta nueve kilómetros en dirección a València, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las colas han empezado a formarse a partir de las 18.30 horas y han llegado a los cuatro kilómetros en la V-21, a la altura de Alboraya, de entrada a la ciudad de València.

Además, en la AP-7, en el término municipal de Sollana, se han generado poco antes de las 19 horas de esta tarde colas de 5 kilómetros, también en sentido a València.

Según la DGT, en este caso, la columna de humo provocada por un incendio declarado en una fábrica que podía verse desde la carretera ha generado un "efecto mirón" que ha agudizado las colas.

En plena operación regreso de vacaciones, la tónica en las estaciones de tren de Valencia ha sido de movimiento pero con tranquilidad, con familias enteras y otros turistas que cargaban maletas de regreso de sus vacaciones, como ha comprobado EFE tanto en la estación del Norte como en la de Joaquín Sorolla.

En la estación del AVE apenas una veintena de pasajeros esperaba su tren y a su regreso a València algunas personas han reconocido a EFE que la pandemia no le ha limitado para viajar, que han tratado de estar lo más normal posible aunque han vivido momentos de preocupación e incertidumbre porque algunas personas no llevaban la mascarilla, la llevaban mal puesta o no guardaban distancias.