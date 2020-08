Cortes de Pallás: Donde el agua nunca se embotella

Una breve charla con el alcalde de Cortes de Pallás y el munícipe siembra de titulares la conversación. «Naturaleza viva, a una hora de Valencia», le gusta decir. «Al turismo de costa le decimos: eh, aquí estamos», añade. «Hay quien tiene paisaje y hay quien tiene agua; nosotros las dos cosas»... Y así. El expresivo regidor es Fernando Navarro, elegido en 2015 y reelegido en 2019. Tiene motivos para presumir. Este singular espacio del interior valenciano (Valle de Ayora-Cofrentes) tiene fotogenia per a donar i vendre. La Muela es el emblema, «pero no es nuestra solamente; es de Bicorp y Millares también», aclara. Reserva de caza y telón rocoso del imponente embalse del Júcar que da energía a través de Iberdrola, este espacio lo cruzan, entre otros, el llamado Sendero Cavanilles (en honor al legendario botánico) y es todo él un tesoro. «Lástima —se queja el primer edil— que Cortes de Pallás siga siendo desconocido», dice. «Sí, sí; desconocido», insiste ante la perplejidad del interlocutor. «Te pones a la puerta del Corte Inglés de la calle Colón, en Valencia. Preguntas si conocen Cortes de Pallás y el 95% te dice que no. Y el 5% que dice que sí, cree que es de donde el agua de Cortes... Pero si esa agua es de Cortes de Arenoso, en Castellón, y no nuestra», lamenta Navarro. Conocido o no, el inmenso término de Cortes (234 kilómetros cuadrados, sexto en extensión de la Comunitat Valenciana) es una garantía para el placer de la contemplación. Además del pueblo, hay siete aldeas. Pedanías todas ellas dependientes de Cortes: Castilblanques, El Oro, La Cabezuela, Los Herreros, Otonel, Venta Gaeta y Viñuela. La zona tiene éxito como destino turístico. Pero no tanto como núcleo que combate la despoblación. En muy poco, el censo ha bajado de 1.089 habitantes a los 817 de este año, señala Navarro. «Es preocupante», asume. Y pese a ser «ecologista convencido, como el que más», señala como causa de la falta de desarrollo de la zona «la hiperprotección. Tenemos protegido —asegura— el 99% del término. Y en temas como las instalaciones fotovoltaicas perderemos el tren», pronostica Navarro, que, eso sí, desde 2015 ha promocionado Cortes de Pallás «en 60 ferias comerciales», subraya.