La inacción de Costas agrava el efecto del último temporal en las playas del sur

La preocupación reina en el litoral de la Comunitat Valenciana. Las lluvias con las que el pasado sábado daba sus últimos coletazos el mes de agosto parecen haber hecho retroceder el tiempo en varios puntos de la autonomía hasta hace medio año, cuando la eclosión de la borrasca Gloria azotaba las costas valencianas, dejando imágenes desoladoras a su paso. Los efectos en aquel momento fueron desastrosos y sus consecuencias, terribles. Las playas de muchos municipios valencianos se vieron entonces arrasadas, estampas que se repetían este fin de semana en el primer temporal de intensidad media que afectaba a localidades de la Ribera y la Safor como Sueca, Bellreguard o Tavernes de la Valldigna.

La incidencia de las precipitaciones ha dejado en evidencia la falta de actuación de Costas tras el temporal de enero, lo que ha hecho que algunas de las playas no se hayan recuperado por completo. Eso se ha traducido en que los pocos metros de arena que habían resistido -o se habían logrado restaurar- se vieran de nuevo sobrepasados por una altura del mar que hizo desaparecer casi de un plumazo varias playas. Pasarelas, tuberías, basuras... eran engullidas por la subida de la marea, llegando en algunos casos hasta los paseos marítimos. Y la situación, según relatan los responsables consistoriales, es «insostenible». «Nos sentimos desprotegidos», reclama el alcalde de Tavernes, Sergi González, en referencia a una situación que esta poniendo en riesgo la supervivencia de su litoral ante la inacción de la Demarcación de Costas. «Lo único que contemplan es la reposición de arena», apunta el edil sobre las actuaciones propuestas por el organismo tras el temporal, algo que destaca es «insuficiente». Por ello, González ha convocado para hoy una reunión con las distintas fuerzas políticas del ayuntamiento en la que tratar la situación actual, ya que «la playa -de La Goleta- está desapareciendo», insiste.

En esta línea, el alcalde apunta hacia el Gobierno central, que a través del Ministerio de Transición Ecológica es quien tiene las competencias para poder hacer actuaciones. «No es nuestra competencia, deben asumir su responsabilidad», asegura.

Misma opinión defiende el teniente de alcalde de València, Sergi Campillo, quien asegura que el Ejecutivo «tiene que cumplir su palabra y acelerar el proyecto de regeneración de costas que se prometió». Así, el edil asegura que tras Gloria, «se han hecho actuaciones», aunque «son muy pequeñas». «Necesitamos una solución definitiva», afirma Campillo.



Medidas urgentes

Y es que la situación de este fin de semana ha dejado desperfectos importantes en las costas, algo que hace temer lo peor con las tormentas que suelen llegar en los próximos meses, especialmente si no hay sedimento que luche contra la marea. «Necesitamos urgentemente la arena para paliar los 30.000 metros cúbicos que desaparecieron tras Gloria», asegura por su parte el alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, remarcando que con la cantidad que hay actualmente, su paseo marítimo corre peligro de desaparecer.

En esta necesidad de actuación insiste el concejal de Playas de Sueca, Joan Carles Vázquez, que tras ver cómo el mar llegaba hasta los límites urbanos el pasado sábado defiende que se tienen que sentar de nuevo con Costas porque si no «nos quedamos sin playa». No obstante, el reponsable consistorial no duda en asegurar que harán la reivindicación ante la administración que sea necesaria. De momento, los consistorios se afanaban ayer en reparar o quitar aquellos elementos afectados. «Nos ha hecho destrozos en playas adaptadas. Hay muchos desperfectos», lamenta Vázquez, una perspectiva que tambien compartía Sergi González. «Hemos reparado y quitado todo lo que está deteriorado, pero sí agosto nos deja así, no quiero imaginarme en septiembre y octubre», concluye.