Las tortugas marinas, cuando divisan un plástico en el medio acuático, suelen confundirlo con medusas, -de las que se alimentan- y las ingieren. Muchos de estos quelonioideos, término científico que significa tortuga, perecen por este motivo. Tortuga boba Caretta caretta, nombre científico éste que significa cabeza, rostro. Tortuga laúd (Dermochelys coriacea), nombre científico éste que viene del griego y que significa Derma., y coriacea. cuero. Ésta última, la más grande existente, puede llegar a alcanzar una longitud de 2,5 metros, y pueden perecer. Las tortugas, aunque carecen de dientes, tienen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido al pico de las aves, la evolución lo ha hecho así.A propósito de los quelonioideos, dícese de los reptiles de cuerpo corto y deprimido, protegido por una concha con huecos para no dejar paso a la cabeza, patas y cola; mandíbulas córneas sin dientes patas con dedos más o menos modificados para andar o nadar y cola de forma cónica. Son ovíparas (ponen huevos). Son omnívoras, es decir, se alimentan de sustancias animales y vegetales.

A estas bellezas de nuestros mares no se les cuida como merecen. Hace unos días, en televisión emitieron unas imágenes de un cachalote (suborden odontocetos dientes ballena) víctima de una red, y una tortuga marina de otra red, ambos, como encarcelados y sin poder escapar. También, otra tortuga marina había fagocitado un macroanzuelo. Y una foca había introducido la cabeza en un bote de pintura, y no podía sacarla. Es indignante. Y saber que hace muchos años, por la Dehesa de El Saler, muchos coches iban allí para cambiar el aceite del motor del coche para ahorrarse unas pesetas por aquel entonces, dañando el ecosistema. Los microplásticos son pequeñas piezas de material plástico que contaminan el medio ambiente. ¿De dónde provienen? De los procesos industriales. Estos microplásticos terminan en los océanos. ¿Cómo afectan al ser humano? Debido a que no se degrada, sino que solo se desintegra en partes muy pequeñas, terminan siendo absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alojándose en sus tejidos, en el caso del ser humano. Estas partículas también son ingeridas por los organismos marinos, a través de la cadena alimenticia. Ingerimos agua embotellada y alimentos con microplásticos. Estos microplásticos tardan de 400 a 1000 años en desintegrarse. Los contienen todos los organismos vivientes del mar, y demás alimentos. Los plásticos se hacen patentes en las profundidades marinas, y ello conlleva la muerte de muchas tortugas (Quelonioideos), focas (Fócidos), y otras especies marinas. La palabra foca (mamífero pinnípedo fusiforme, palabra que significa -forma de fusil-, adaptado a la vida acuática), viene del latín phoca. Se está destruyendo a los arrecifes de coral, y tras ellos, a toda la vida marina que se haya.

En las orillas de nuestras playas, como las medusas rozan a los bañistas con cualquier roce, cualquier brazada picándoles, los bañistas les clavan un palo para matarlas. Esto es la incultura, porque la medusa, o cnidario -que son animales invertebrados- con el 95 % de agua (H20). Cnidario, del griego ortiga (tentáculos urticantes), tiene que defenderse como cualquier otra especie de animal. La palabra urticaria designa a una erupción de la piel con ardor y picor, similar al que produce el roce con una ortiga. Por ejemplo: a una serpiente, si se le molesta, reacciona intentando morder para defenderse. No obstante, la serpiente, en su medio natural, solo atacará a micromamíferos (pequeños roedores) para alimentarse. Y eso que las medusas necesitan extraer nutrientes del exterior para que les ayuden a seguir viviendo. Se alimentan de plancton marino y de diversos microorganismos y organismos como crustáceos, peces muy pequeños y, asimismo, de otras medusas.

A pesar de la contaminación de los mares y, en concreto, del Mar Mediterráneo, últimamente, han proliferado diversas especies de poliquetos, término científico que etimológicamente viene del griego y que significa "muchas quetas", parapodios o parápodos que son como uñas u órganos sensoriales, que utilizan para desplazarse. Estas quetas también las tienen las lombrices de tierra (Lumbricus terrestris). Son una clase de anélidos. Animales acuáticos, casi todos exclusivamente marinos. Se caracterizan por portar en cada segmento un par de parápodos dotados de numerosas quetas. Son carnívoros de fondos arenosos. Gusanos como las lombrices. Los poliquetos están presentes en los océanos de todo el mundo.

También, hay submarinos encallados en las profundidades marinas, que contienen mercurio que es un elemento químico con el símbolo Hg, elemento de aspecto plateado, (metal pesado) perteneciente al bloque D de la Tabla periódica de los elementos, clasificación de los elementos químicos. El mercurio es el único elemento metálico líquido en condiciones estándar de laboratorio; el único otro elemento que es líquido es el bromo Br (un no metal). La tabla periódica de los elementos contiene 118. Pues, bien, el mercurio es muy contaminante, y neurológicamente, afecta al cerebro y produce alteraciones en las cuerdas vocales, es decir, al habla.

Los vertidos del petróleo u otros desechos en el agua producen disminución del oxígeno O2, esencial para la respiración. Penetra en los organismos vivos provocando inhibición de sus metabolismos, afectando muy gravemente a la salud de la fauna. Los ecosistemas también se ven afectados por este hidrocarburo que desoxigena el agua destruyendo toda vida marina. Todavía recuerdo muy tristemente el ave marina que quedó impregnada de petróleo cormorán de Socotora (Phalacrocorax nigrogularis). Aunque dicen que fue un montaje. ¡Vaya gusto que tuvieron! También el petróleo inhibe las fotosíntesis de la flora marina y del plancton, primer eslabón de la cadena alimentaria marina, ya que las mareas negras del petróleo, inhiben la llegada de rayos solares. Como consecuencia de todo esto, perece gran cantidad de fauna y flora marina. Y ahora, por si fuese poco, se vierten al mar las mascarillas.