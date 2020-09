"Los niños y niñas pueden ser aliados en implantar nuevos hábitos frente a la covid"

El objetivo del Consell es que las aulas sean «lo más seguras posible». Esta idea se volvió a destacar, ayer, en la segunda comisión permanente de seguimiento entre Presidencia y las conselleries de Sanidad y Educación, que se han coordinado para garantizar que la vuelta al cole se dé en las mejores circunstancias, ahora que los centros volverán a acoger a la totalidad de su alumnado, lo que no ocurre desde marzo.

No obstante, esta vuelta a las aulas -que será la próxima semana y de forma escalonada-, ya no podrá darse en toda la Comunitat Valenciana, pues en Benigànim los centros educativos no abrirán, debido al confinamiento de la población durante 14 días que se decretó ayer.

Según apuntó el presidente Ximo Puig al finalizar el encuentro con los consellers Vicent Marzà y Ana Barceló y los secretarios autonómicos Miguel Soler e Isaura Navarro, «el objetivo es que las aulas sean los espacios más seguros posibles y que la vuelta al colegio sea con la máxima normalidad posible», una idea que los últimos días ya han repetido tanto Marzà como la ministra de Educación Isabel Celaá. «Necesitamos que nuestros niños y niñas ya empiecen con una educación en plenitud, que tiene que ser fundamentalmente presencial», detalló Puig.

Según apuntó el presidente, la reunión de ayer muestra la «unidad de acción» entre las dos conselleries implicadas para garantizar «al máximo posible la seguridad para toda la comunidad educativa» y, aunque reconoció que «el riesgo cero no existe», cree que si se siguen las recomendaciones, el 2020-21 «será un curso escolar exitoso».

¿Por qué abrirán los colegios?



Tanto desde el ámbito autonómico como estatal, la decisión de abrir colegios e institutos parece firme con la situación actual, y así se reafirmó en la última conferencia sectorial, celebrada la semana pasada. Asimismo, esto ya se podía deducir del protocolo autonómico elaborado por las conselleries de Educación y Sanidad -que, como publicó este periódico, llegó a los colegios e institutos a finales de julio- del que se sobreentiende que, a partir de ahora, los centros educativos solo cerrarán si la situación de la pandemia se recrudece en exceso o se vuelve a un confinamiento general.

En concreto, el texto detalla que «la mayor probabilidad de contagio» entre menores «ocurre en casa» y que los estudios parecen mostrar que la transmisión del virus es menor entre la infancia que en adultos. De hecho, un reciente estudio realizado en las escuelas de verano en Cataluña (la situación mas parecida que puede darse a un aula) arroja más luz a esta posibilidad, si bien ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se mostró cauto al respecto, aunque sí cree que la transmisión en las aulas será más baja que la población de referencia.

Por esto, además de las medidas ya conocidas de cómo debe ser la enseñanza presencial, el protocolo deja bien claro que lo que sí hay es «una evidencia sólida que muestra que la educación es un factor clave para conseguir una mejor salud en la vida adulta y, a su vez, que los niños y niñas que crecen en entornos que cuidan la salud consigan mejores resultados educativos»; y destaca que la educación a distancia «no sustituye el aprendizaje presencial».

La situación de los últimos meses, según se puede leer, ha generado «brechas de desigualdad» ya que los colegios «permiten cubrir las necesidades de alimentación y apoyo social, especialmente importantes en un momento de crisis socioeconómica y aumento de situaciones de estrés». Por eso califica de «esencial» retomar la educación presencial y, en pocas palabras, detalla que en el caso de que no se diera, sería peor el remedio que la enfermedad para muchos alumnos, ya que no está demostrado que el cierre de escuelas sea una medida «más efectiva que otras para el control de la epidemia», pero sí sus consecuencias sociales.

Otro punto a favor de reabrir los centros, según Puig, es que los niños y niñas pueden ser «unos grandes aliados en la implantación de los nuevos hábitos: uso de la mascarilla, higiene, la ventilación, distancia...» y, a través de la pedagogía, pueden tener un papel fundamental para insistir en la importancia de protección entre los adultos que les rodean y en sus hogares.

Un curso "especial" según CC.OO

De cara al inicio de curso, la Federación de Enseñanza de CC OO instó ayer al Consell a reforzar las medidas de protección y prevención en este curso escolar «especial», ya que consideran que la educación «es un elemento de cohesión indiscutible de la sociedad, que educa y forma, y es una plataforma a partir de la que se genera conocimiento, talento y el futuro del país». Entre otros puntos, el sindicato pide a la conselleria reforzar la cultura digital con la formación a docentes y alumnado.

Por su parte, Educación anunció ayer la puesta en marcha de la web www.aulasegura.es, con información práctica sobre la vuelta al cole, como parte de una campaña informativa que anunció la semana pasada.