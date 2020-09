Mulet acusa al Gobierno de no facilitarle información sobre el ingreso mínimo vital

El portavoz de Compromís en el Senado Carles Mulet acusa al Gobierno de no facilitarle documentación e información sobre las propuestas e iniciativas del Consell para la aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la Comunitat Valenciana.

El senador, a finales de mayo de este año, instó al Ejecutivo a que le aportara las comunicaciones formales (cartas, correos electrónicos oficiales u otros medios) remitidos por la Generalitat en los que se solicita al ministro de Seguridad Social, Inclusio?n y Migraciones que considere diversas opciones para la aplicacio?n del IMV y también copia de la respuesta dada a este requerimiento.

Mulet solicitó la correspondencia cruzada entre Generalitat y Gobierno para demostrar que mientras el Consell insistía en cómo gestionar esta ayuda social, y aportaba propuestas e ideas para cogestionar las mismas en el territorio valenciano, el Ejecutivo ni siquiera contestó formalmente a estos requerimientos.

Burla a las Cortes Generales



«Ahora, el Gobierno vuelve a burlarse de las Cortes Generales, y en vez de aportar la documentación requerida como está obligado, se limita a aportar respuestas genéricas como que ha escuchado cuantas propuestas se han remitido a este departamento», asevera el senador, quien reprocha al Ejecutivo del Pedro Sánchez que pretenda «saltarse de nuevo a la torera sus obligaciones como Gobierno sometidos a control parlamentario, no aportando la documentación requerida», lo que, advierte, «demuestra su mal talante y el nulo respeto a las Cortes Generales, si se pide una documentación, han de aportarla, o explicar que no existe, y no contar milongas que nadie se cree».

El portavoz de Compromís en el Senado reitera que esta actitud intenta tapar la nefasta gestión de ministro Escrivá. «Estamos ya hartos de un Gobierno que se cree puede vivir de anuncios», sentencia.